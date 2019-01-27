ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

東森寵物雲頭份店開出頭獎　只花1000元就抽到東京雙人來回機票

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲東森寵物雲頭份店。（圖／ETtoday）

▲恭賀頭份店開出頭獎！（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動倒數三天！第四份頭獎開在頭份店！幸運得主只花了約1000元就抽到價值2萬元的機票，別羨慕別忌妒，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，說不定明天頭獎得主就是你！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月24日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：郭O嘉　電話號碼：0921OOO805

紅包現金獎（共20名）：


姜O蓮　0936OOO531

李O媛　0970OOO527

方O平　0939OOO219

詹O仁    0937OOO616

黃O雄　0928OOO542

邱O翔　0987OOO090

黃O龍　0903OOO688

李O琪　0938OOO321

曲O麟　0935OOO972

李O徵　0936OOO680

邵O華　0913OOO278

鄒O宇　0922OOO422

朱O蘭　0921OOO439

王O榮　0919OOO500

陳O龍　0927OOO582

廖O仁　0921OOO921

林O錡　0972OOO236

曾O瑋　0982OOO589

劉O臨　0912OOO631

羅O威　0976OOO608

ETtoday小禮（共50名）：


洪O蓮　0939OOO618

高O倫　0918OOO359

林O融　0911OOO706

廖O芬　0917OOO426

邱O湄　0987OOO043

邱O婷　0909OOO969

周O銘　0926OOO698

鄭O如　0978OOO630

鄭O杰　0988OOO203

黃O嫣　0988OOO610

姜O娥　0922OOO009

徐O馨　0927OOO603

張O依婷　0929OOO187

蘇O如　0911OOO522

林O君　0988OOO056

曾O瑋　0976OOO778

王O妤　0987OOO999

黃O甄　0975OOO885

戴O翔　0919OOO710

鄭O宏　0911OOO101

張O銘　0936OOO673

林O霞　0953OOO279

溫O捷　0910OOO482

陳O芳　0976OOO396

盧O玟　0954OOO950

賴O惠　0986OOO100

賴O綾　0966OOO131

董O縈　0983OOO682

殷O元　0987OOO422

張O子　0939OOO100

許O娟　0905OOO508

陳O嘉　0988OOO755

劉O珊　0921OOO865

蘇O銘　0912OOO065

徐O容　0987OOO523

江O婷　0988OOO540

王O城　0953OOO156

許O惠　0923OOO260

翁O志　0952OOO778

何O淯　0966OOO939

高O涵　0987OOO210

彭O庭　0912OOO618

黃O楷　0912OOO611

楊O聲　0986OOO395

陳O芸　0919OOO591

戴O志　0955OOO997

王O芬　0939OOO101

周O儒　0937OOO480

賴O如　0989OOO007

林O慶　0926OOO520

▼幫寵物買零食，就有機會把機票帶回家喔！（圖／記者李毓康攝）

即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

▲東森寵物雲商店快閃活動。（圖／ETtoday）

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

關鍵字： 東森寵物雲商店頭份東京機票

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

2小狗掉入井裡與「眼鏡王蛇」狠瞪！48小時後結局神..

誰家報紙一直送錯！她超疑惑　直到撞見「派送過程」秒..

天鵝爸媽帶6灰寶寶坐路中間　警察趕來指揮交通保護牠..

四肢玩成「巧克力棒」！小柯基被阿公拎走　哀怨眼神1..

大肥鼠偷溜進家！6柴瞬間湧上「圍毆」　隔天飼主傻眼..

散步好累！柯基走到一半「斷電睡翻肚」　主人無奈全程..

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬GG！女導遊哀怨：我能..

小倉鼠骨折打石膏　獸醫10分鐘解任務「包到眼睛脫窗..

林旺爺爺、馬蘭奶奶旅行2年「回家了」　重新佇立北動

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

最萌雙貓監工把施工員當跳台　喵喵狂叫：認真做！偷懶..

投籃狂「漏球」　汪汪選手：要被馬麻教練特訓了

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

私人SPA房、澡堂+桑拿一條龍服務　網紅小倉鼠「全..

《聲林》萌妹Gail幫柴柴SPA！ 中文拜年加..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

萌喵叫不醒！「肚肉溢出」翻睡　網笑：喝醉被撿回家的..

主子肥肚卡袖口狂鑽出不來 好友眼神關懷：我救不了你

阿金頭戴粉色浴帽翻肚「泡溫泉」　瞇眼爽臉享受幸福狗..

經過房間...「老弟怎變一隻狗」！網笑翻：單身太久..

東森寵物雲頭份店開出頭獎　只花1000元就抽到東京..

從火場幸運逃出！短腿肉肉狗「大福」求包養　3周萌片..

東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：..

遭捕獸夾斷腿！「四根白骨」岔出　狗媽忍痛哺乳新生小..

利剪剃毛連皮肉都剪掉！　山羊慘叫掙扎直接被坐斷脊椎

金幼幼挑戰接玩具！帥氣起跳狠被「打臉」　戲劇化慘摔..

扶拉格／喵星人「可以多長」？　快來曬主子「液態照」

拖鞋「23→22.5」天天小半號！　媽無奈曬兇手萌..

新北消防低溫中發送住警器宣導　書法老師揮毫慶豬年

黨員幹部「微信紅包別亂搶」　陸地方政府啟動春節打貪

解鎖理科太太「面癱」原因　曾之喬：她很有本事

高CP燒臘便當！斗六超級三寶飯「主菜滿出來」　網推..

大師誆「作法治病」　要求女信徒「脫衣露胸」揉摸影片..

獨／韓國瑜辦公室先搬到鳳山　何時入住官邸「初步有答..

SBL／封鎖NBA等級投射！　郭昭男賞梅奧「扎實大..

快訊／傑尼斯天團「嵐」驚爆解散！　合體到2020年..

求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

勇士表弟復出4場吞17次犯規　卡森斯笑稱要請裁判吃..

寵物動物熱門新聞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

天鵝家族坐路中間　警察交管保護

柯基被阿公拎走　哀怨眼神網笑噴

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

散步好累！柯基走到一半斷電睡翻

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬G..

小倉鼠打石膏　獸醫包到眼睛脫窗

林旺、馬蘭旅行2年「回家了」！

柴寶初上醫院耍狠　見醫生秒裝乖

「最醜老虎」臉撞牆　病痛中離世

貓失蹤10年竟住隔壁　不想養才..

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

讀者迴響

熱門新聞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

天鵝家族坐路中間　警察交管保護

柯基被阿公拎走　哀怨眼神網笑噴

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

散步好累！柯基走到一半斷電睡翻

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬G..

小倉鼠打石膏　獸醫包到眼睛脫窗

林旺、馬蘭旅行2年「回家了」！

柴寶初上醫院耍狠　見醫生秒裝乖

「最醜老虎」臉撞牆　病痛中離世

貓失蹤10年竟住隔壁　不想養才..

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

四目汪有家了　屁顛咬筆找人炫耀

最新影片

更多

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

最萌雙貓監工把施工員當跳台　喵喵狂叫：認真做！偷懶扣罐罐

投籃狂「漏球」　汪汪選手：要被馬麻教練特訓了

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面