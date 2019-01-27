東森寵物雲頭份店開出頭獎　只花1000元就抽到東京雙人來回機票

▲恭賀頭份店開出頭獎！（圖／ETtoday）



寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動倒數三天！第四份頭獎開在頭份店！幸運得主只花了約1000元就抽到價值2萬元的機票，別羨慕別忌妒，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，說不定明天頭獎得主就是你！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月24日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：郭O嘉 電話號碼：0921OOO805

紅包現金獎（共20名）：



姜O蓮 0936OOO531

李O媛 0970OOO527

方O平 0939OOO219

詹O仁 0937OOO616

黃O雄 0928OOO542

邱O翔 0987OOO090

黃O龍 0903OOO688

李O琪 0938OOO321

曲O麟 0935OOO972

李O徵 0936OOO680

邵O華 0913OOO278

鄒O宇 0922OOO422

朱O蘭 0921OOO439

王O榮 0919OOO500

陳O龍 0927OOO582

廖O仁 0921OOO921

林O錡 0972OOO236

曾O瑋 0982OOO589

劉O臨 0912OOO631

羅O威 0976OOO608

ETtoday小禮（共50名）：



洪O蓮 0939OOO618

高O倫 0918OOO359

林O融 0911OOO706

廖O芬 0917OOO426

邱O湄 0987OOO043

邱O婷 0909OOO969

周O銘 0926OOO698

鄭O如 0978OOO630

鄭O杰 0988OOO203

黃O嫣 0988OOO610

姜O娥 0922OOO009

徐O馨 0927OOO603

張O依婷 0929OOO187

蘇O如 0911OOO522

林O君 0988OOO056

曾O瑋 0976OOO778

王O妤 0987OOO999

黃O甄 0975OOO885

戴O翔 0919OOO710

鄭O宏 0911OOO101

張O銘 0936OOO673

林O霞 0953OOO279

溫O捷 0910OOO482

陳O芳 0976OOO396

盧O玟 0954OOO950

賴O惠 0986OOO100

賴O綾 0966OOO131

董O縈 0983OOO682

殷O元 0987OOO422

張O子 0939OOO100

許O娟 0905OOO508

陳O嘉 0988OOO755

劉O珊 0921OOO865

蘇O銘 0912OOO065

徐O容 0987OOO523

江O婷 0988OOO540

王O城 0953OOO156

許O惠 0923OOO260

翁O志 0952OOO778

何O淯 0966OOO939

高O涵 0987OOO210

彭O庭 0912OOO618

黃O楷 0912OOO611

楊O聲 0986OOO395

陳O芸 0919OOO591

戴O志 0955OOO997

王O芬 0939OOO101

周O儒 0937OOO480

賴O如 0989OOO007

林O慶 0926OOO520

▼幫寵物買零食，就有機會把機票帶回家喔！（圖／記者李毓康攝）



即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號