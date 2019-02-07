怪怪的寵物　「3年不吃不喝」也能活的非洲肺魚

記者陳玉／台中報導

非洲肺魚是一種特殊魚類，在水中可用鰓呼吸，離開水面後更可直接呼吸，甚至可以不吃不喝，因其代謝極低，長睡三年到五年時間也能存活；在非洲當地，肺魚是非洲當地的常見魚種，牠是可食用的，但據說吃起來「土味十足」，連當地魚販若抓到肺魚都會直接放生，因為賣不出去。

▲非洲肺魚不吃不喝3年也能存活。（圖／記者陳玉攝，下同）



非洲肺魚若遇到旱季，會鑽入潮濕的泥土中，並製造小洞穴蜷縮起來，其皮膚會分泌特殊黏液，形成防水層避免乾燥，用肌肉與脂肪作為養分維生，將新陳代謝率降到最低，藉此「休眠」。

▲飼主球哥說，飼養非洲肺魚已超過10年時間，體型已佔魚缸三分之二以上。

從小熱愛飼養寵物的球哥，有次偶然見非洲肺魚會「休眠」介紹，認為肺魚真的太有趣了，因此上網購買回來飼養，從大學一年級下學期起到現在已經超過10年時間，起初肺魚僅有10公分，經飼養後，現已長達約80公分，體型已佔了魚缸的三分之二以上。

▲非洲肺魚嘴巴咬合力相當強勁，若要觸摸時一定要小心避免被咬。

球哥說，肺魚代謝低，跟自己好吃懶的個性很像，平時餵食肺魚以小魚、飼料為主，偶爾會餵食泥鰍、朱文錦（市面常見飼料魚）；球哥指出，肺魚嘴巴咬合力相當強，有次餵食泥鰍，清楚聽見泥鰍遭吞食骨頭斷裂的清脆聲，相當訝異，因此特別注意若要觸摸肺魚，要先看好肺魚游的方向，摸其身體是沒問題的，也笑說「只要被咬到一次就慘了」，好險自己養那麼多年都沒有被咬過。