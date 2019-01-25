明星亞洲象夫妻回來了！「林旺」、「馬蘭」重現動物園象特展

▲目前全球因象牙盜獵與人類活動範圍擴大，導致大象棲息地持續喪失（非洲象）。（圖／台北市立動物園提供）



寵物小組／綜合報導

亞洲象「林旺」與「馬蘭」曾是台北市立動物園最具知名度的動物明星，雖然這對夫妻已離世多年，但牠們依舊存活在許多五、六年級生的回憶裡；然而動物園最近將以骨骼標本樣貌，重新現身教育中心地下1樓特展室，本次「象足跡 象前進」特展，將於108年1月30日（三）上午10時在主軸步道前廣場進行。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

106年適逢「林旺」100歲冥誕之際，國立自然科學博物館張鈞翔博士團隊於策畫「象群特展─走過興盛與衰弱的陸地巨獸」時，特別協商臺北市立動物園出借林旺與馬蘭骨骼標本，經過4個多月的研究與組裝打造，讓「林旺、馬蘭站起來」與古象群古今相望賦予骨骼標本新使命。107年亞洲象林旺與馬蘭骨骼標本隨著「象群特展」移至國立臺灣博物館，與臺博館館藏大象「阿沛」（林旺於二次世界大戰時的服役夥伴），以「小心！象出沒！」同框呈現過往歷史軌跡。

▲亞洲象「林旺」與「馬蘭」骨骼標本，終於回到當時安享天年的快樂天堂－台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）



▲台北市立動物園的動物明星大象「林旺」與「馬蘭」，將以骨骼標本樣貌，重新現身教育中心地下1樓特展室。（圖／台北市立動物園提供）



今（108）年亞洲象「林旺」與「馬蘭」骨骼標本，終於回到當時安享天年的快樂天堂－台北市立動物園，以「象足跡象前進」為題，從動物園作為現代方舟的角度，運用寓教於樂、童趣的方式，揭開現生大象的生活、行為與棲息環境的奧秘，帶領遊客更瞭解熱帶雨林區亞洲象及非洲動物區的非洲象。從大象骨骼標本的生理結構，探究生命多樣的形態與環境的互動關係，同時透過象群目前面臨的存續危機，一探野生動物與人類社會的關係，重視每個動物在生態中扮演的角色，讓生命價值重現，向生命學習。

本次特展位於教育中心地下一樓特展區，從象的生理知識學習到有趣的互動體驗，邀請大家跟著象足跡前進大象的世界，了解大象保育為何與我們的生活息息相關！除了邀請民眾來園參觀「象足跡 象前進」特展之外，另於台北市立動物園FB粉絲團亦將提供關於大象的冷知識及分享活動訊息抽獎等機會，象迷們可千萬別錯過囉！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲台北市立動物園邀請大小朋友，一起跟著大象足跡進入大象的世界！（圖／台北市立動物園提供）

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