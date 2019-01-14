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冬天泡澡太舒服！無尾熊「拒絕起身」　保育員花1小時吹乾

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▲臺北市立動物園無尾熊Nicole泡藥浴。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲好萌啊～大家幫無尾熊少女Nicole洗澎澎！（圖／臺北市立動物園提供。）

記者林韋辰／綜合報導

人有皮屑難除的煩腦，而野生動物也有類似難題嗎？其實野生動物各自有一套保持身體清潔的方法，未必需要特別尋找乾淨水源來清洗自己的身體。因此，臺北市立動物園的保育員並不會為園內的野生動物們洗澡，但園內的於無尾熊「Nicole」體質較為敏感，必須親手幫牠洗澡澡，去除身上的皮屑困擾。

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動物園的獸醫師和保育員為牠多方嘗試「內服外用」藥物治療後，總算找到「藥浴」療程來緩解皮屑問題。動物園表示，每當為毛髮濃密的Nicole洗藥浴澡時，光是洗加吹牠的毛髮，就得花上1個多小時的時間才能完成，讓化身為無尾熊專屬「美髮師」的保育員和獸醫師，非常希望有臺好用又可以溫控的吹風機，來解決毛髮需要吹很久才會乾的困境！

雖然無尾熊館每個月都會定期以無毒自然方式消毒，來維持照養環境衛生，但每隻無尾熊身體狀況仍然有所不同，透過日常觀察，保育員注意到無尾熊Nicole的毛髮開始出現很多皮屑，為此保育員和獸醫師開始展開拯救Nicole的「毛髮及皮膚」大行動！

▲臺北市立動物園無尾熊Nicole泡藥浴。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲冬天泡澡太舒服，Nicole完全不想起身...。

園方表示，雖然Nicole平時會勤奮自行理毛，但動作不夠確實，毛髮常「結作伙」，如果不予理會，毛髮打結糾纏在一起的毛球就會越變越大，反倒讓黴菌有快速滋長的空間。所以保育員開始擔任起專屬「美髮師」，每天早上晚上幫牠梳理毛髮。同時為解決皮屑問題，獸醫師也開立口服藥物，但Nicole身上皮屑仍頑強地孳生，於是嘗試每個月2次洗藥浴澡，才終於讓皮屑孳生狀況緩解下來。

無尾熊毛髮又厚又濃密，幫牠們洗澡不如想像中簡單。動物園提到，每次Nicole洗藥浴時，保育員都得花上15至20分鐘幫牠搓洗全身，接著將牠移入裝滿清水的桶中，保育員還得隨時留意水溫，因為太燙或太冷都會讓無尾熊感到身體不適而想要逃離。同時也笑說，「每到冬天泡澡，Nicole倒十分享受，泡在溫度舒適的桶中不願離開！」

另外讓保育員和獸醫師最頭疼的部份，就是需要花30至40分鐘才能將牠的毛髮吹乾，吹風機若溫度太高會傷害皮膚，Nicole會不開心地想亂咬，所以只能以無尾熊「覺得舒服」的溫度，來慢慢地吹乾毛髮。園方笑說，「每次完成Nicole的洗加吹，幾乎是耗掉相當於洗完5個小孩所須要的體力和時間，真是極大挑戰啊！」

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▲臺北市立動物園無尾熊Nicole泡藥浴。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲吹乾Nicole得花上一小時！

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關鍵字： 無尾熊毛髮皮屑冬天臺北市立動物園泡藥浴

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