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大貓熊滿嘴「菜渣」拒刷牙　保育員準備「秘密武器」讓牠開心張口

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保育員準備「秘密武器」讓大貓熊開心刷牙。（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員及醫療團隊特別關注大貓熊「圓圓」的牙齒及牙齦狀況。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

牙齒清潔不應該只是人類的專利，動物們也必須要保持良好的牙齒衛生習慣。2017年7月開始，大貓熊「圓圓」因為牙周囊袋的問題，常發生竹葉卡在牙齦內並且導致發炎的情狀，還好透過醫療團隊的治療，終於順利解決這項問題，牙齦不再發炎，但牠齒縫之間還是容易卡進竹葉。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

大貓熊「圓圓」在2017年7月遇到了牙周囊袋的問題，吃完竹葉後，就會發生「菜渣」卡在牙齦裡的問題，保育員想要幫牠清除卡在牙齦裡的食物，但醫療訓練上圓圓穩定度尚不足，雙方經常卡關，接著就發生牙齦發炎等問題，讓保育員非常擔心。

保育員準備「秘密武器」讓大貓熊開心刷牙。（圖／台北市立動物園提供）

▲大貓熊「圓圓」吃完竹葉後，會發生「菜渣」卡在牙齦裡的問題。（圖／台北市立動物園提供）

隔年9月，醫療團隊特別針對「圓圓」的牙周問題進行牙科手術處理；術後，如果持續吃竹葉和竹桿的話，不利於傷口的復原，也可能持續的卡進正在復原中的牙齦，因此保育員特別為「圓圓」準備了14天一團一團的「竹葉地瓜球」口糧，讓牠可以在傷口復原前避開進食竹葉枝條，防止過度刺激，讓牙肉可以慢慢貼回牙齒表面，徹底復原。

完成牙科治療後，持續日常的口腔清潔、保健非常重要，因此保育員也特別設計了大貓熊刷牙的訓練計畫，讓「圓圓」習慣配合張嘴，讓保育員可以在他的口腔裡「洗刷刷」，保育員更自行改造多組的牙刷及牙間刷，例如把牙刷柄加長，除了方便操作外，也增添了跟「圓圓」互動時的安全性，「牙間刷」則可以保持牙齒和牙齒之間的清潔，透過每天定時的清潔，有助於避免這些竹葉、竹桿越卡越緊，甚至到無法清除的地步。

保育員準備「秘密武器」讓大貓熊開心刷牙。（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員改造多組的牙刷及牙間刷，讓牙刷柄加長，除方便操作外，也更增添了安全性。（圖／台北市立動物園提供）

不過可能會有許多人好奇，「大貓熊喜歡上刷牙課嗎？」保育員對此則表示，「圓圓」剛開始不太習慣牙刷的存在，會不自覺地用舌頭去頂，但現在訓練越發的成熟，看起來，牠們都還蠻樂在刷牙的過程。此外，上完刷牙課，牠們還可以得到小點心當獎勵品呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

保育員準備「秘密武器」讓大貓熊開心刷牙。（圖／台北市立動物園提供）

▲透過動物訓練的課程，讓大貓熊「圓圓」可以接受保育員一天兩次利用「牙刷」或者是「牙間刷」來幫牠刷牙。（圖／台北市立動物園提供）

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