關美顏打回原形！大眼V臉汪瞬間「變法鬥」　千名網笑：母湯

▲關掉美顏相機瞬間被打回原形。（圖／翻攝自抖音）

寵物小組／綜合報導

美顏相機的誕生是人類的偉大發明之一，從濾鏡到調整五官樣樣俱全，不過關掉特效一律都是打回原形。日前就有名網友分享一段爆笑影片，內容中一隻大眼V臉汪無辜的看著鏡頭，只是隨著特效一一關閉，瞬間從吉娃娃變法鬥，深邃的五官頓時2D化，反差萌讓千名網友笑翻直呼，「母湯啊！」

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影片中可以看到，一隻米黃色的吉娃娃坐在椅子上，飼主用美顏相機正在替牠錄影，雪白深邃的五官相當吸睛，但隨著濾鏡、美顏關閉，逐漸被回到原本膚色，臉的光滑度大幅減半，最後關閉大眼小臉時，直接變成一隻身材胖嘟嘟的憨厚法鬥，五官也向被平面化，巨大的改變讓人跌破眼鏡。

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這段影片事後被分享到「爆笑公社」，許多網友都被眼前的畫面給驚呆，紛紛留言笑說，「網路詐騙可以報案嗎」、「一隻好好的法鬥變吉娃娃」、「可惡，這特效太給力了，笑到蝦菇」、「美顏相機的誕生就是網路詐騙的開始！」、「嘴角不爭氣的上揚」、「毫無違和感的畫面啊啊阿」、「原來美顏差這麼多」、「太扯了XD」。

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