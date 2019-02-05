背叛不只發生在人類身上？　企鵝「踹同伴下海」教會我們的事

作者：麻生羽呂、篠原kaori

譯者：涂祐庭

摘自：如何出版社《LIFE人類不知道的生存術》

●精選書摘



















愛情百態

全球大約有十八種企鵝，目前所知體型最大的是「皇帝企鵝」，並且以育兒過程堪稱全世界最嚴苛之鳥類而聞名。



皇帝企鵝的一生有七十％在海裡度過。每年三、四月，牠們會遠離海洋，深入陸地到缺乏食物的地方交配，並產下一顆重達四百五十公克的蛋。



企鵝選定另一半之後，大多會對彼此忠誠，因此求偶的過程也特別講究。



不同屬種的企鵝求偶的方式千變萬化。其中最為人知的求偶方式就是拍動翅膀，拉長喉嚨發出高亢的叫聲，再由母企鵝挑選中意的對象。



不過，皇帝企鵝不會這樣求偶，而是用「舞蹈」代替。其他還有更奇特的方式，例如由公企鵝送石頭給母企鵝，母企鵝若是接受石頭就代表同意交配。



母企鵝產下蛋之後，會離開公企鵝，回去大海覓食。這段期間，公企鵝會用腳掌上的「育兒袋」將蛋包住，繼續留在原地孵蛋。



企鵝生活在嚴寒地帶，單獨行動很可能會凍死，所以牠們會群聚起來，度過育兒階段。



在氣溫甚至低到攝氏零下六十度的南極，公企鵝就這樣不吃不喝，佇立在原處長達六十五天，以維持蛋的溫暖。當小企鵝終於破殼而出時，牠們的體重多半已減少四成以上。





▲《國家地理》雜誌加拿大攝影師Paul Nicklen在羅斯海拍攝的「帝王企鵝(皇帝企鵝)」獲得自然類組照一等獎。(圖／CFP)



若從求偶階段開始計算，公企鵝實際上不吃不喝的時間長達一百二十天。不僅如此，即使好不容易等到小企鵝出生，也不代表牠們可以立刻拋下小孩回到海裡覓食。在此之前，牠們會分泌一種乳狀物質，繼續哺育小企鵝十天左右。這種分泌物含有脂肪、蛋白質等豐富的營養，可以讓小企鵝的體型長成兩倍大。



公企鵝開始哺乳時，母企鵝終於回來陸地上，吐出儲藏在胃裡的食物餵食小企鵝。之後，公企鵝也將跟母企鵝輪流提供食物。



看到企鵝一生對伴侶忠誠，同心協力養育小企鵝的情景，你可能會受到幾分感動。然而，這個過程其實也有黑暗的一面。萬一在繁殖的過程中，自己的小企鵝不幸夭折，牠們會去偷別人家的小企鵝，其中又有不少企鵝會在幾天後放棄養育。



然而，在丹麥的動物園裡有一對同志公企鵝，牠們獲得園方給予的蛋之後，順利地讓小企鵝孵化出來，並且養育牠長大。這樣的案例出現在世界各地，讓世人體悟到：愛是有各式各樣型態的。

企鵝小常識

●要是被踹下海的企鵝很不幸地淪為虎鯨、海獅或海豹的食物，其他企鵝會在冰上稍微等候，接著再踹第二隻下去試探。

●企鵝的壽命很長，受人類飼育的企鵝曾創下近40 年的長壽紀錄。

●企鵝的立姿好比人類踮起腳尖坐空氣椅，可見得腳真的很長。

●每年都跟相同的對象交配（同志企鵝也一樣）。

●漢波德企鵝的數量稀少，屬於瀕臨絕種的保育類之一。但或許是氣候適合棲息之故，其中有一成左右被圈養在日本的動物園裡。

●企鵝的嘴巴裡長滿刺。

●企鵝的腳不怕凍。



★本文經如何出版社授權，摘自《LIFE人類不知道的生存術》。

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