貓咪爽泡「飼料浴」吃好吃滿　網笑：出來會變霸王貓

▲貓咪的天堂啊！（影／翻攝自抖音用戶「otrwirter」，下同）

寵物小組／綜合報導

吃好吃滿吃到撐！抖音APP用戶otrwirter有段影片最近在網路上瘋傳，貓咪爽躺在滿滿都是飼料的桶子裡，並滿足地吃了起來，彷彿是吃到飽的概念，就連家人出國去玩也不用擔心聖上會餓肚子，完全是所有主子的夢想，網友們紛紛笑說，「貓咪的天堂。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

日前有名網友在臉書公開社團「爆笑公社」轉貼這段視頻並註解，「過年準備一桶就可以回家了」，畫面中可見，貓咪的身體完全被飼料覆蓋，只剩頭和尾巴還清晰可見，主子就開心的在裡面埋頭狂吃，完全就是個養肥計畫，出來就直接變成「霸王貓」。

▲貓咪如果整桶吃完體重就不可想像了。

這段有趣的影片短短幾天就湧入2000多人按讚，200多人分享，數百名網友在底下留言笑說，「過年這桶準備給妳 我就可以出去好好遊玩了」、「養肥計劃」、「可以出國了哈哈」、「一整個吃到飽的概念」、「一桶吃完會變成霸王貓」、「自助吧！」、「喵喵：這桶可以吃到元宵了」「貓版之酒池肉林」、「回來會問養的是貓還是豬」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲是在泡飼料浴嗎？

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