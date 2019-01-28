東京來回機票獎落三和店　只剩「最後兩組」幸運兒會是你嗎？

▲免費去日本玩不是夢！（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」最後2天！27日的頭獎開在三和店！幸運得主買了682元就抽到東京來回機票，還沒抽到獎的朋友要加緊腳步把握最後機會，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，把機票、現金好禮帶回家。

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月27日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：陳O瑜 電話號碼：0932OOO293

紅包現金獎（共20名）：

方O臻 0963OOO740

陳O訓 0932OOO328

蔡O蕙 28OOO296

金O 0989OOO238

蕭O博 0960OOO277

林O旭 0938OOO280

徐O碧 0922OOO962

康O森 0933OOO212

曾O得 0975OOO931

陳O婷 0928OOO304

吳O易 0921OOO348

朱O發 0911OOO139

李O霈 0955OOO825

許O心 0988OOO713

侯O芸 0987OOO987

張O婷 0963OOO726

方O瑩 0955OOO560

林O書 0972OOO530

陳O蓮 0919OOO851

齊O鈞 0931OOO526



ETtoday小禮（共50名）：

翁O盛 0910OOO623

詹O瑩 0979OOO789

楊O晴 0919OOO951

王O平 0952OOO199

李O沛縈 0963OOO051

張O婷 0981OOO932

黃O容 0963OOO698

胡O期 0905OOO781

徐O瑞 0989OOO594

陳O媛 0982OOO548

張O婷 0963OOO281

張O騏 0901OOO601

黃O芳 0970OOO866

李O雯 0919OOO547

李O渝 0910OOO739

彭O秦 0983OOO197

王O曄 0937OOO838

林O鳳 0989OOO393

池O香 0930OOO061

張O欽 0921OOO758

黃O晏 0960OOO009

蘇O珠 0988OOO716

陳O萱 0910OOO186

林O琦 0922OOO846

翁O熹 0928OOO282

白O儀 0986OOO252

董O慧 0938OOO930

汪O莉 0972OOO852

曾O婉 0935OOO047

葉O萍 0919OOO031

林O晴 0912OOO377

羅O玉 0982OOO334

鄭O閎 0979OOO635

曾O勝 0916OOO226

黃O蓉 0921OOO708

陳O豪 0958OOO011

陳O 0987OOO255

彭O姿 0980OOO383

陳O昌 0975OOO721

張O英 0920OOO831

盧O蓉 0960OOO100

洪O筑 0912OOO236

楊O翔 0911OOO023

姚O琴 0960OOO303

張O閎 0987OOO126

陳O華 0917OOO556

林O如 0916OOO113

呂O慧 0912OOO288

方O蘭 035OOO183

黃O智 0980OOO134



▼寵愛毛孩拿好禮！（圖／記者李毓康攝）







即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php





【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號