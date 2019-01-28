東京來回機票獎落三和店　只剩「最後兩組」幸運兒會是你嗎？

▲免費去日本玩不是夢！（圖／ETtoday）
寵物小組／綜合報導
東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」最後2天！27日的頭獎開在三和店！幸運得主買了682元就抽到東京來回機票，還沒抽到獎的朋友要加緊腳步把握最後機會，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，把機票、現金好禮帶回家。
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【1月27日得獎名單】
日本東京來回雙人機票 （共1名）：陳O瑜 電話號碼：0932OOO293
紅包現金獎（共20名）：
方O臻 0963OOO740
陳O訓 0932OOO328
蔡O蕙 28OOO296
金O 0989OOO238
蕭O博 0960OOO277
林O旭 0938OOO280
徐O碧 0922OOO962
康O森 0933OOO212
曾O得 0975OOO931
陳O婷 0928OOO304
吳O易 0921OOO348
朱O發 0911OOO139
李O霈 0955OOO825
許O心 0988OOO713
侯O芸 0987OOO987
張O婷 0963OOO726
方O瑩 0955OOO560
林O書 0972OOO530
陳O蓮 0919OOO851
齊O鈞 0931OOO526
ETtoday小禮（共50名）：
翁O盛 0910OOO623
詹O瑩 0979OOO789
楊O晴 0919OOO951
王O平 0952OOO199
李O沛縈 0963OOO051
張O婷 0981OOO932
黃O容 0963OOO698
胡O期 0905OOO781
徐O瑞 0989OOO594
陳O媛 0982OOO548
張O婷 0963OOO281
張O騏 0901OOO601
黃O芳 0970OOO866
李O雯 0919OOO547
李O渝 0910OOO739
彭O秦 0983OOO197
王O曄 0937OOO838
林O鳳 0989OOO393
池O香 0930OOO061
張O欽 0921OOO758
黃O晏 0960OOO009
蘇O珠 0988OOO716
陳O萱 0910OOO186
林O琦 0922OOO846
翁O熹 0928OOO282
白O儀 0986OOO252
董O慧 0938OOO930
汪O莉 0972OOO852
曾O婉 0935OOO047
葉O萍 0919OOO031
林O晴 0912OOO377
羅O玉 0982OOO334
鄭O閎 0979OOO635
曾O勝 0916OOO226
黃O蓉 0921OOO708
陳O豪 0958OOO011
陳O 0987OOO255
彭O姿 0980OOO383
陳O昌 0975OOO721
張O英 0920OOO831
盧O蓉 0960OOO100
洪O筑 0912OOO236
楊O翔 0911OOO023
姚O琴 0960OOO303
張O閎 0987OOO126
陳O華 0917OOO556
林O如 0916OOO113
呂O慧 0912OOO288
方O蘭 035OOO183
黃O智 0980OOO134
▼寵愛毛孩拿好禮！（圖／記者李毓康攝）
即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。
快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。
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【東森寵物雲門市資訊】
建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號
北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號
通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號
士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1
ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4
三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓
新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號
湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號
新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓
竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號
竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2
苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號
頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號