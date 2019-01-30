新莊旗艦店開出頭獎！　最後一位機票得主是你嗎？

▲恭賀新莊店開出頭獎！（圖／ETtoday）
寵物小組／綜合報導
東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動最後一波中獎名單出爐，頭獎得主是在新莊旗艦店消費的林先生，也恭喜70位獲得現金紅包、精美小禮的幸運兒，沒有中獎的朋友也別灰心，新年來店還有888滿額摸彩活動，現抽立即開獎，讓毛小孩們吃飽穿暖過好年！東森寵物雲祝您豬事大吉，好運旺旺來！
【1月26日得獎名單】
日本東京來回雙人機票 （共1名）：林O德 0976OOO051
紅包現金獎（共20名）：
李O樺 0958OOO638
陳O潔 0928OOO798
李O榮 0982OOO143
賴O文 0972OOO375
洪O怡 0927OOO099
吳O通 0982OOO152
鐘O珠 0918OOO365
鄭O文 0921OOO441
陳O心 0972OOO106
張O如 0972OOO102
陳O妏 0906OOO136
陳O騰 0984OOO578
林O儀 0982OOO089
陳O芬 0955OOO707
李O怡 0911OOO028
吳O黎 0921OOO659
李O樺 0922OOO689
凌O婷 0931OOO179
鄒O廷 0970OOO930
李O哲 0966OOO207
ETtoday小禮（共50名）：
張O賢 0926OOO978
林O良 0927OOO606
張O文 0933OOO472
梁O平 0925OOO557
羅O諠 0954OOO851
徐O武 0921OOO615
賴O薇 0933OOO484
吳O桓 0987OOO424
呂O徹 0987OOO436
謝O庭 0961OOO250
黃O景 0938OOO859
黃O君 0975OOO290
陳O碧 0986OOO605
劉O慧 0920OOO615
王O君 0968OOO784
廖O晴 0928OOO921
徐O婷 0910OOO253
陳O彤 0963OOO892
黃O明 0905OOO991
陳O穎 0987OOO813
鄭O君 0989OOO124
張O笙 0926OOO550
曾O翎 0982OOO953
蔡O原 0986OOO812
陳O慈 0989OOO925
郭O琪 0953OOO355
林O賢 0912OOO206
陳O羽 0955OOO086
邱O媁 0985OOO536
蔡O冠 0928OOO486
黃O美 0933OOO255
詹O珍 0953OOO126
劉O廷 0972OOO280
連O城 0976OOO088
許O淳 0987OOO418
廖O祥 0921OOO749
蕭O苓 0973OOO767
呂O珍 0970OOO907
徐O勛 0932OOO147
翁O諠 0979OOO168
梁O香 0936OOO420
鄭O誠 0900OOO361
鄭O文 0973OOO544
陳O鵬 0953OOO499
秉O儀 0987OOO609
李O雯 0955OOO029
陳O潔 0963OOO731
楊O慧 0915OOO556
倪O慈 0926OOO553
駱O如 0939OOO190
【東森寵物雲門市資訊】
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