新莊旗艦店開出頭獎！　最後一位機票得主是你嗎？

▲恭賀新莊店開出頭獎！（圖／ETtoday）



寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動最後一波中獎名單出爐，頭獎得主是在新莊旗艦店消費的林先生，也恭喜70位獲得現金紅包、精美小禮的幸運兒，沒有中獎的朋友也別灰心，新年來店還有888滿額摸彩活動，現抽立即開獎，讓毛小孩們吃飽穿暖過好年！東森寵物雲祝您豬事大吉，好運旺旺來！

【1月26日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：林O德 0976OOO051

紅包現金獎（共20名）：

李O樺 0958OOO638

陳O潔 0928OOO798

李O榮 0982OOO143

賴O文 0972OOO375

洪O怡 0927OOO099

吳O通 0982OOO152

鐘O珠 0918OOO365

鄭O文 0921OOO441

陳O心 0972OOO106

張O如 0972OOO102

陳O妏 0906OOO136

陳O騰 0984OOO578

林O儀 0982OOO089

陳O芬 0955OOO707

李O怡 0911OOO028

吳O黎 0921OOO659

李O樺 0922OOO689

凌O婷 0931OOO179

鄒O廷 0970OOO930

李O哲 0966OOO207

ETtoday小禮（共50名）：



張O賢 0926OOO978

林O良 0927OOO606

張O文 0933OOO472

梁O平 0925OOO557

羅O諠 0954OOO851

徐O武 0921OOO615

賴O薇 0933OOO484

吳O桓 0987OOO424

呂O徹 0987OOO436

謝O庭 0961OOO250

黃O景 0938OOO859

黃O君 0975OOO290

陳O碧 0986OOO605

劉O慧 0920OOO615

王O君 0968OOO784

廖O晴 0928OOO921

徐O婷 0910OOO253

陳O彤 0963OOO892

黃O明 0905OOO991

陳O穎 0987OOO813

鄭O君 0989OOO124

張O笙 0926OOO550

曾O翎 0982OOO953

蔡O原 0986OOO812

陳O慈 0989OOO925

郭O琪 0953OOO355

林O賢 0912OOO206

陳O羽 0955OOO086

邱O媁 0985OOO536

蔡O冠 0928OOO486

黃O美 0933OOO255

詹O珍 0953OOO126

劉O廷 0972OOO280

連O城 0976OOO088

許O淳 0987OOO418

廖O祥 0921OOO749

蕭O苓 0973OOO767

呂O珍 0970OOO907

徐O勛 0932OOO147

翁O諠 0979OOO168

梁O香 0936OOO420

鄭O誠 0900OOO361

鄭O文 0973OOO544

陳O鵬 0953OOO499

秉O儀 0987OOO609

李O雯 0955OOO029

陳O潔 0963OOO731

楊O慧 0915OOO556

倪O慈 0926OOO553

駱O如 0939OOO190

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號