9周大汪汪患致命心臟病　全國200陌生人「愛的抱抱」完成狗生願望清單

▲ 羅根可愛的模樣吸引大批網友。（圖／翻攝自臉書／Rescued Hearts Northwest，下同）

國際中心／綜合報導

美國西北地區一隻黑色的德國牧羊犬不僅模樣可愛，個性也活潑討喜，在臉書上擁有大量粉絲，沒想到如今才9周大，就被獸醫宣告「活不久了」。動保團體為了讓牠在死前能夠幸福，為牠列了一份「願望清單」，讓牠在短短一天內獲得超過200名陌生人溫暖的懷抱，還可能因此得到一次重生的機會。

9周大的羅根（Logan）日前被診斷出患有致命的心臟病，不久後就會離開。總部位於華盛頓州貝靈厄姆（Bellingham）的動保團體Rescued Hearts Northwest（簡稱RHN）、羅根的寄養家庭於是為牠想出了一個名為「終極小狗遺願清單」的計劃，包括在海裡游泳、和狗朋友一起到公園散步，以及在當地寵物店舉辦的「百人擁抱」慈善活動。

20日活動當天，全國各地都有被羅根的故事打動的民眾特地前往貝靈厄姆，就為了給牠一個充滿愛的抱抱，讓羅根獲得超過200個擁抱，遠遠超過RHN原先預估的100個。

RHN事後在臉書上表示，「這是多麽美妙的一天，充滿了愛、擁抱、悲傷、幸福、眼淚和歡樂。我們遇到了很多優秀又有愛心的人，也交了很多新朋友。今天有200多人來參加活動，看到這麽多從不同地方遠道而來的人，只為了把愛獻給羅根，真的太感人了。有一對夫婦從奧勒岡州一路開車過來擁抱羅根；另一對夫婦特地從加州的萊克伍德過來，因為那天是男方的生日，而他唯一的生日願望就是見羅根一面。」

文中提到，「羅根儼然是個大明星！他得到了愛和關注，迫不及待的想要玩大家捐贈給他的玩偶。非常感謝每一位來擁抱羅根的人、捐款的人、把玩具放進玩具箱的人。感謝你們分享自己的故事，在羅根的留言本上留言、提供建議。我們真的非常感謝那些和我們一起歡笑、哭泣的人，謝謝你們溫暖的祝福、愛和支持。因為有你們，羅根不僅達到100個擁抱的目標，還多獲得了幾百個。」

羅根安然待在許多陌生人懷裡的可愛照片和牠的遺願清單在全國廣為流傳，也傳到科羅拉多州立大學的2名獸醫耳裡。他們主動聯絡RHN表示，自己應該可以為羅根幫上一些忙。根據RHN在23日的公告，獸醫斯堪森（Scansen）看過羅根的心電圖後確認，可以為羅根動手術，修復心臟。

由於羅根的狀況已經非常糟糕，時間緊迫，手術定於一周後在科羅拉多州柯林斯堡進行。RHN表示，「這是最好的消息，但我們也面臨現實的困難，必須在很短的時間內籌出4000美元（約新台幣12萬元）的手術、交通費和療養期間的住宿費用」，希望各界人士踴躍捐款。

沒想到不久後，羅根再次遭遇另一項難題。由於健康因素，牠不能待在飛機貨艙；航空公司也無法為羅根破例，讓牠和乘客一起坐。開車是RHN最後的選擇，因為羅根在車內容易感到焦慮，且車程長達20小時，讓手術計畫頓時陷入停滯。所幸RHN在27日終於宣布，已經找到方法。在善心人士的幫忙之下，羅根30日將乘包機前往科羅拉多，隔天接受手術。如果一切順利，牠2月1日就會出院，在2日健康回家。