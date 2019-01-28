影／山羊萌寶耍流氓「騎馬背」　淡定斑馬「眼神死」：好啦陪你玩

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一間觀光動物園「伊豆動物王國」有一隻出生僅8個月的捻角山羊「黃豆粉」，日前被遊客發現，經常會跳上斑馬的背上「騎馬」。儘管這隻小山羊已經17公斤，而斑馬的高度有1公尺，仍然能夠輕盈的跳上馬背，保持平衡，讓遊客大呼，「超級可愛！」

根據伊豆動物王國臉書粉專發布的影片可以看到，2018年5月出生的黃豆粉會先是鎖定目標，隨後便助跑一口氣跳上體型比牠大好幾倍的斑馬背上。而這隻有「特殊僻好」的小山羊爬上斑馬背上後，偶爾咬咬斑馬鬃毛，偶爾換方向站在斑馬的屁股上，偷看隔壁展區的其他動物，十分悠閒。

▲黃豆粉爬上斑馬背上後，還悠閒的偷看隔壁展區發生什麼事。（圖／取自伊豆アニマルキングダム）



館方表示，自從這隻小山羊黃豆粉跟斑馬放在同展區飼養後，偶爾就能看到牠跳上馬背，而斑馬似乎也很習慣這樣的情況，從來不會反抗這位「小朋友」的叨擾。原本以為只是偶爾發生的突發事件，沒想到自2個星期前，這隻捻角山羊每天都會跳上斑馬的背上。

捻角山羊又名螺角山羊，主要棲息在中東地區的山岳地帶，優秀的彈跳力更是牠們的特徵，因此即便黃豆粉體重17公斤，依舊能輕鬆跳上高1公尺的斑馬背上。許多遊客看到後紛紛表示，「超級可愛的」、「真是難得看見的光景」、「小山羊還是寶寶啊」等。