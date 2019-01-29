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婆婆嫌養寵物「嚇跑胎神」　蘇怡寧闢謠：壓力大才難受孕

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▲聽見胎動聲變溫柔　過動貓貼媽肚「認真到臉歪」：誰在裡面？（圖／網友林香蓮授權提供）

▲貓咪對胎動很好奇，貼在肚皮上感受。（圖／網友林香蓮授權提供

寵物小組／綜合報導

養毛孩會嚇跑胎神，所以「生不出來」？婦產科名醫蘇怡寧表示陸續一直有相關提問，「問診時也遇過很多次，還真希望大家告訴我這樣的依據是什麼呢？」他提到，養貓跟弓漿蟲感染確實有關，「不過這是可以檢驗的，而且就算不養貓也可能經由外面不潔的食物感染。」

蘇怡寧在臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」分享私訊提問，其中一名網友表示自己正在嘗試試管受孕，「這記個月婆婆一直提及『因為我養狗狗的關係所以生不出來』、『傳聞養狗會無法生小孩』、『別再養狗了，不然無法懷孕』，一直將三姑六婆討論狗跟不孕事情畫上等號，養狗真的會無法懷孕嗎？」

懷孕,狗,毛孩,懷孕養狗,懷孕養寵物。（圖／達志示意圖）

▲毛孩也是一家人。（圖／達志示意圖）

另外也有網友提問，「我是一位新手小腹婆，因為家中有養2隻毛小孩，想請教有任何科學上的研究或是證明，養寵物對孕婦或小孩有『不好』的影響嗎？」蘇怡寧說，陸續在私訊都收到類似的提問，「什們都有人說，我還真希望大家告訴我這樣的依據是什麼呢？感覺這跟吃薏仁、洛神、番紅花、香蕉、鳳梨、花生、豬肉、羊肉、天鵝、獅子、猴子大象會流產有87分像。」他也解釋，壓力大才是難受孕的原因之一。

▲在貓砂裡面挖自己尾巴的小貓Mumu。（圖／Instagram帳號「mumu_dailylife」授權提供，下同。）

▲只要清完貓砂洗手再吃東西，就能避免感染，另外吃到不潔食物也有機會感染弓漿蟲，和貓沒有絕對關係。（圖／Instagram帳號mumu_dailylife授權提供）

蘇怡寧提到，在醫學上養貓跟弓漿蟲感染確實有關，但是他之前提過，弓漿蟲感染有幾點須注意。
第一，你家的喵星人要先感染才有辦法傳染，這是可以檢驗的。
第二，這是透過喵興仁糞便傳染，因此只要接觸寵物的排泄物之後確實洗手再吃東西，也可以避免感染。
第三，即便你不養貓，也有可能經由外面不潔的食物感染，所以不能把問題全部攬在自己和喵喵身上。
第四，你自己感染與否可以經由抽血檢驗，不必瞎猜。
至於養狗會嚇跑胎神的無稽之談，蘇怡寧表示，「除了在機場坐下來你就得付20萬，我還真說不出來牠到底是哪裡得罪你了？」他認為「只有壓力越大越不容易懷孕才是真的」。

破除謠言的解釋也引起網友共鳴，「部分婆婆也具備避孕功效」、「之前婆婆也跟我講一樣的話，結果我跟先生還有貓搬出去之後，隔不到半年就懷孕了。」、「好了其實婆婆也不算全錯，不少人養了毛孩之後就不想生小孩了，是不想生而不是不孕。」、「想問該婆婆，可是我養兔子1個月後自然受孕三胞胎，這怎麼解釋？」、「家裡養3隻毛孩，外加在動物醫院上班，努力一次就懷孕成功！」

蘇怡寧也提到，若是家中有人對貓毛狗毛過敏又是另一件事了，「但這就是人生」。有些人知道自己會過敏就避免飼養寵物，有些人因為家人會過敏而搬家，有些人能找到讓過敏和毛孩和平共處的方法。另外在看診中，他也遇過很多人著急詢問相關問題，「大部分我跟他們解釋之後就會釋懷了，但不能釋懷的我也不知道，因為他們通常就不會來了。」

對於寵物對小孩的影響，波蘭科學家Hanski在期刊《小兒科學》中曾發表，家中養狗的孩子比家中沒有養狗生病機率較低。美國過敏、氣喘及免疫學院美國過敏、氣喘及免疫學院(ACAAI)會長樊曼也說，不管男女在出生第一年後家中如果有養貓狗，長大對貓狗過敏機率也少一半。

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