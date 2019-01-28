毛孩6年玩伴被暴風雪摧毀　暖爸「CPR救回泰迪熊」：來探病哦

▲看見心愛的泰迪熊被拯救，毛孩也緊緊守護在旁邊。（圖／翻攝自推特／michaella）



記者丁維瑀／綜合報導

美國一名在賓州讀大學的女學生華萊絲（Michaella Wallace）有著2隻心愛的毛小孩，汪星人Lucky平時都會緊緊守護著自己的泰迪熊，模樣相當可愛。然而，泰迪熊日前被狗狗咬到家門外後，遭到大雪覆蓋，看起來奄奄一息，華萊絲的父親便「立刻急救」，讓一家人既感動又覺得超好笑。

Lucky最喜歡的玩具當屬毛絨絨的泰迪熊，過去6年內，牠經常把泰迪熊咬到床上，保護的模樣就像是媽媽在照顧孩子，總是形影不離。然而，Lucky日前在一個晚上咬著泰迪熊到外面上廁所，卻在黑暗的路上不慎遺失，最後玩具整個被冬季暴風雪覆蓋。

▲泰迪熊倒在路邊。（圖／翻攝自推特／michaella）

積雪融化後，華萊絲的父親在路上找到泰迪熊，看起來相當淒慘，不過，他並沒有放棄任何希望，反而把濕透的玩具帶回家並開始「拯救」。爸爸還同步消息給女兒，他先寫道，泰迪熊可能過世了，但他檢查到了脈搏，「我正在實施CRP，我救了他的命！」

▲爸爸很自得其樂。（圖／翻攝自推特／michaella）



對此，華萊絲整個笑翻，她的媽媽則是覺得大傻眼並傳訊「我的天阿」，爸爸還繼續邀功說「我做到了！」這位暖爸相當用心，甚至製作小型恢復室，聲稱自己幫熊熊打了點滴，現在泰迪熊可以好好休息，又重新有了力量。

my dogs stuffed animal was left outside and my dad made sure so save him.. pic.twitter.com/ysgViljoxS — michaella (@oohhhkayyy) 2019年1月24日

有趣的是，Lucky與另一隻毛小孩Laci還前來探視病床上的泰迪熊。華萊絲的爸爸最後補充，熊熊完全康復了，現在大家又可以一起度過美好的時光。

對於父親的用心與幽默，華萊絲其實相當感激，她說，非常珍惜這樣的父女關係，狗狗們也都很喜歡老爸，「他經常帶來有趣的東西，只是為了讓我們笑。」