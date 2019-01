毛孩6年玩伴被暴風雪摧毀　暖爸「CPR救回泰迪熊」：來探病哦

▲看見心愛的泰迪熊被拯救,毛孩也緊緊守護在旁邊。(圖/翻攝自推特/michaella)



記者丁維瑀/綜合報導

美國一名在賓州讀大學的女學生華萊絲(Michaella Wallace)有著2隻心愛的毛小孩,汪星人Lucky平時都會緊緊守護著自己的泰迪熊,模樣相當可愛。然而,泰迪熊日前被狗狗咬到家門外後,遭到大雪覆蓋,看起來奄奄一息,華萊絲的父親便「立刻急救」,讓一家人既感動又覺得超好笑。

Lucky最喜歡的玩具當屬毛絨絨的泰迪熊,過去6年內,牠經常把泰迪熊咬到床上,保護的模樣就像是媽媽在照顧孩子,總是形影不離。然而,Lucky日前在一個晚上咬著泰迪熊到外面上廁所,卻在黑暗的路上不慎遺失,最後玩具整個被冬季暴風雪覆蓋。

▲泰迪熊倒在路邊。(圖/翻攝自推特/michaella)

積雪融化後,華萊絲的父親在路上找到泰迪熊,看起來相當淒慘,不過,他並沒有放棄任何希望,反而把濕透的玩具帶回家並開始「拯救」。爸爸還同步消息給女兒,他先寫道,泰迪熊可能過世了,但他檢查到了脈搏,「我正在實施CRP,我救了他的命!」

▲爸爸很自得其樂。(圖/翻攝自推特/michaella)



對此,華萊絲整個笑翻,她的媽媽則是覺得大傻眼並傳訊「我的天阿」,爸爸還繼續邀功說「我做到了!」這位暖爸相當用心,甚至製作小型恢復室,聲稱自己幫熊熊打了點滴,現在泰迪熊可以好好休息,又重新有了力量。

my dogs stuffed animal was left outside and my dad made sure so save him.. pic.twitter.com/ysgViljoxS