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「法鬥英熙」妹妹頭雙馬尾無違和　網友笑：右邊那位沒睡飽

法鬥英熙。（圖／有點毛毛的／粉專「杜魯成長日記 Dulu」投稿）

▲法鬥英熙讓網友忍不住笑出來。（圖／有點毛毛的／粉專「杜魯成長日記 Dulu」投稿）

記者李依融／綜合報導

韓國影集《魷魚遊戲2》受到許多討論，其中「英熙娃娃」更是紅遍全球，臉書粉專「杜魯成長日記」就將法國鬥牛犬「杜魯」和「旺財」打扮成英熙娃娃的模樣，收穫1.3萬網友按讚，大家看到杜魯「臉色黯沉」笑說，「這位英熙沒睡飽喔」。

《魷魚遊戲》中，巨型英熙人偶作為123木頭人遊戲的鬼，眼睛還會射出致命雷射「淘汰」參賽者，詭異的聲調與姿態，讓許多觀眾不寒而慄。「杜魯成長日記」在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」投稿，爸爸將法鬥旺財與杜魯打扮成「英熙」的模樣，穿上黃色T恤搭配橘色背心，還有妹妹頭雙馬尾髮型，並在貼文中說「既然是魷魚遊戲2，應該要有兩個英熙才對吧！」。

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法鬥版英熙一臉奧嘟嘟，其中臉上原本就是黑色的杜魯更是吸引眼球，網友們紛紛笑說，「右邊的英熙睡得不太好」、「有劉青雲的感覺」、「英熙！不要流口水」、「笑到停不下來」、「這個英熙太可愛了啦！」。事實上杜魯爸爸經常將狗狗們打扮成各種可愛的模樣，聖誕節時有「馴鹿裝」、「聖誕樹裝」，萬聖節有「吸血鬼披風」，甚至跟上《黑白大廚》將狗狗們打扮成廚師，超有梗的造型可愛極了。

《魷魚遊戲》中的英熙原形其實是韓國1948年到1987年間教科書中的角色，除了英熙（영희）還有哥哥「哲秀（철수）」，甚至還有一隻叫做「巴杜吉（바둑이）」的斑點狗狗，因此「哲秀與英熙」是許多韓國人的共同記憶。

▲▼英熙,英熙娃娃,《魷魚遊戲》,無人機,高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄港展出巨大英熙娃娃。（圖／記者許宥孺攝）

關鍵字： 韓劇魷魚遊戲2英熙法鬥杜魯

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