養兔兔不只是餵胡蘿蔔！飼養前「9大必知指南」打造萌寵專屬幸福家園

▲可愛的兔子是不少人想養寵物的首選！但想養的人得先搞懂9個兔兔的習性，才能給兔子一個安全又安心的家。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

毛茸茸的小兔子，不論是大大的耳朵、跳躍的雙腿，還是不時抽動的小鼻子，都超級可愛融化所有人的心，也是許多人想要飼養的寵物，但你知道該如何照顧兔兔嗎？充分了解再飼養，才是正確面對生命的態度。兔子其實很聰明，行為也非常有趣，但作為飼主，必須投入時間與耐心，才能建立良好的關係，國外網站《Treehugger》整理了九個養兔子必知的重點，幫助想養兔兔的人做好準備，快一起看下去。

1、兔子的壽命比你想像的長

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兔子的平均壽命約為10到12年，這意味著飼養它們是長期的承諾。牠們需要每日細心照料，包括清理、餵食和陪伴。如果是將兔子當作孩子的寵物，當孩子長大上大學後，責任很可能會落在父母身上，孩子若吵著想養，家長必須告知孩子，這是一份需要全家人共同投入的承諾。

2、兔子並非適合小小孩的寵物

雖然孩子們總是嚮往擁有一隻可愛的兔子，但事實上，兔子對於孩子來說可能並不是理想的寵物。兔子是天生的被捕食動物，對突如其來的聲響或劇烈的動作非常敏感。抱起牠們時，兔子可能會誤以為自己被捕捉，感到極度不安。而小小孩一般較難控制自己衝動抱兔兔的行為，建議家長等孩子稍微成熟後，再考慮飼養兔子。

3、兔子需要同伴

兔子是群居動物，彼此之間會有很強的安全感。在野外，牠們共同警戒掠食者，互相依賴。飼養兔子時，若能養兩隻，牠們會感到更加安心，生活品質也會因此提高。不過，飼養多隻兔子時，最好先為牠們進行絕育，以免發生不必要的繁殖問題。當然單獨養一隻兔子也是沒問題的。

4、運動是兔子健康的關鍵

根據專家建議，兔子每天需要4小時的活動時間，將兔子整天關在籠子裡不僅不健康，還會影響牠們的情緒與消化功能。如果家中空間允許，設置一個專屬的兔子房間是很好的選擇；若空間有限，籠子至少要是兔子身長的五倍大，並設有多層設計供牠們跳躍活動。一些飼主甚至會為兔子穿上安全帶，帶牠們到戶外散步，例如沙灘或公園，這樣的互動既有趣又特別。

5、家中需要防兔保護

兔子的牙齒終生都會不斷生長，這讓牠們喜歡啃咬家具和電線，因此，防兔措施必不可少，例如用塑膠管包覆電線，或將電線綁起來收好；木質家具可以加裝保護層，甚至使用特殊的咀嚼威懾噴霧，當然必須是對兔子無害的才行。此外，為兔子準備充足的安全咀嚼玩具，也有助於減少破壞。

6、兔子的飲食多樣化

受到卡通影響，不少人還以為兔子的主食是胡蘿蔔，其實這件事大錯特錯！兔子的主食應以乾草或青草為主，而新鮮蔬菜只能占小部分。適合的蔬菜包括羽衣甘藍、生菜和歐芹等；而像胡蘿蔔、蘋果和鳳梨等含糖水果，則僅能作為偶爾的零食，每週最多給予一至兩次。

7、專屬的醫療需求

兔子的健康照顧需要專業的獸醫支持，特別是牙齒檢查、寄生蟲防治和疫苗接種。這些醫療服務可能比一般寵物的費用高，但定期的健康檢查對於兔子的幸福與能不能活得長長久久是很重要的事。

8、擁抱也需要方法

兔子喜歡被撫摸，但牠們偏好貼近地面或坐在腿上的觸摸方式，而非被高高抱起。適當的訓練可以讓牠們習慣你的擁抱，建議從地板上的輕撫開始，慢慢讓牠接受親密的互動。

9、兔子的時間表與人類不同

兔子是黃昏性動物，通常在黎明與黃昏最為活躍。如果你的兔子能自由活動，那麼晚上可能會聽到牠們蹦蹦跳跳的聲音，這對早睡的人來說可能是挑戰，但對愛晚間陪伴的飼主來說則是完美的互動時機。

即將迎新春，不少人會想在一年之始為家庭增添新成員，超可愛的兔兔就是不少人的心動首選，而養兔子是一項需要耐心與責任的承諾，但牠們帶來的樂趣與陪伴，絕對值得投入，如果你準備好迎接這份挑戰，相信軟萌兔兔一定會成為你家中溫暖又活潑的一員。