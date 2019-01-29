鴿子溺水張翅掙扎！暖金秒衝泳池「一把拉上岸」感動萬名網友

▲黃金獵犬看到鴿子溺水馬上衝去救援。（圖／翻攝自The Dodo／7Corrientes，下同）

寵物小組／綜合報導

溫柔的阿金從來不讓人失望。阿根廷一名飼主家的黃金獵犬雅哥(Yago)是個善良的大男孩，這天庭院裡來了一隻鴿子，因為不小心誤入泳池，驚慌的張翅掙扎，身體卻持續往下沉。當牠見狀，馬上衝到池邊，低頭將這個小傢伙拉上岸，暖心的行徑感動上萬人。

▲阿金雅哥是個暖心的大男孩。

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這天飼主瑪莉安那和另一半還在早晨的美好睡夢，突然被庭院一陣騷動驚醒，往窗外一看，游泳池裡有隻鴿子載浮載沉飄在水上，努力的揮動翅膀想活下來，卻遲遲無法脫困。直到他們的愛犬雅哥發現，趕快跑到岸邊輕咬著鴿子的翅膀，彷彿在說，「兄弟，再撐著點！」低頭把牠拉上岸。筋疲力盡的鴿子站在草皮休息，等到羽毛晾乾才離開現場，結束了這場驚魂記。

▲飼主瑪莉安那和愛犬的全家福。



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瑪莉安那看到眼前的畫面，忍不住感動直呼，「雅哥解救受困的鴿子完全是出自本能反應，這也反映出牠內心的善良。」事後影片由當地電視台放映，許多網友紛紛被雅哥暖心的舉動給融化，「好棒的孩子，懂得幫助受困的小動物」、「牠連想都沒想就衝過去救了」、「今天最美的畫面」、「多虧有了阿金，鴿子才撿回一條命」、「身為狗狗的飼主一定感到很驕傲！」。

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