追捕歹徒！警犬Chunky撲向槍口遭射殺　領犬員跪地痛哭

▲Chunky在所內服役5年。（圖／翻攝自Bexar County Sheriff's Office）



寵物小組／綜合報導

美國德州比爾郡(Bexar County)警犬Chunky在追捕犯人的過程中遭射殺，當時歹徒拿槍指著員警，牠為了讓歹徒停下腳步向前撲去，就這樣命喪槍下。參與追捕的警官Javier Salazar表示，「我給領犬員Kevin Rasmussen一個擁抱，然而從他嘴裡吐出的第一句話是『我該怎麼告訴兒子呢？』，那真的讓人撕心裂肺。」

警方25日晚間追捕一名帶槍的嫌犯，對方曾數次開槍且射傷員警，然而當下交通複雜且路人很多，警方不敢貿然開槍，而追捕行動中警犬Chunky跑在最前面，當時嫌犯回頭開槍，Chunky直接撲了上去阻止，卻也因此被擊中身體側面，子彈穿過主動脈。Javier Salazar哽咽回想當時的情況，「Chunky身受重傷還是在追捕行動中撐到最後，最後在現場死亡。」對於警犬當時為何沒有穿防彈衣，他解釋當下緊急情況根本來不及。

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領犬員Kevin Rasmussen跪在Chunky的遺體旁哀痛不已，Javier Salazar走過去給了一個擁抱，「我想安慰他，也很慶幸他沒事，但是他吐出的第一句話是『我該怎麼告訴兒子呢？』，真的讓人撕心裂肺。」警方將在2月4日為Chunky舉辦葬禮，也希望大家給Kevin Rasmussen和他的家人安慰打氣。

▼警員深夜敬禮為Chunky送行。