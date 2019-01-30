博美狗「勾錐」梳毛熊耳朵開合變海豹　2年改變有洋蔥

記者李依融／採訪報導

6歲博美狗「勾錐」隨著梳頭，耳朵竟然一上一下手起又打開，看起來像是電動耳朵一般，讓媽媽瞬間融化，直說「真是很有戲的熊耳朵」。這麼萌的勾錐其實是領養來的寶貝，一開始背上毛非常少，媽媽幫牠補充營養半年後才養回一身亮麗毛髮，全家把牠當心肝寶貝疼愛。

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媽媽吳秀秀分享勾錐的可愛影片，只見汪汪嘴角上揚彷彿在微笑，但最萌的就是那對一上一下的耳朵，當梳子往後梳，一對耳朵竟然開合擺動。媽媽說其實梳子沒有梳到毛，當下是因為勾錐洗澡太舒服太想睡了，「牠一邊打嗑睡一邊又要撐著，耳朵才一下開一下關。」

▲現在勾錐毛毛很多，其實一開始全身都很稀疏。（圖／飼主吳秀秀提供）



吳秀秀大約2年多前領養了勾錐，當時勾錐大約4歲，「原本在收容所找小型犬，但剛好都被領養了，後來在朋友的引薦下得知勾錐要送養的消息，原本以為沒什麼機會，但最後還是幸運遇到牠！」

▲▼愛讓勾錐脫胎換骨！（圖／飼主吳秀秀提供）



勾錐剛到家裡時背部毛非常稀疏，能夠輕易看到皮膚，原本應該毛茸茸的尾巴也剩下長長一根，像是老鼠尾巴，媽媽幫牠補充營養，每天吃鮮食搭配鱉蛋粉，總算在半年後毛越長越漂亮，現在全家去哪裡都要帶著這個小寶貝。

吳秀秀提到，其實小學三年級時養過一隻叫做「黑寶」的黑色米克斯，「黑寶陪伴我15年，從小學三年級到出社會工作，99年離世，那時候好難過想說不要再養了。」不過現在遇到了接班狗勾錐，吳秀秀說，「現在勾錐跟我媽最好，我上班不在家的時候，就是勾錐陪我媽。」而這段相遇對全家人來說都是甜蜜的緣分。

▲▼黑寶15歲離世，家人原本不想再養狗，但勾錐現在是他們的寶貝。（圖／飼主吳秀秀提供）

