汪星人是「不潔物」！伊朗禁止公共場所遛狗　飼主怕被鞭刑

▲在伊朗遛狗，飼主面臨極高的風險。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

伊朗首都德黑蘭（Tehran）日前發布禁令，禁止民眾在公共場所如公園等地方遛狗。長期以來，狗在伊朗一直被視為「不潔淨」的象徵，德黑蘭警察局長拉希米（Hossein Rahimi）表示，「我們已獲得德黑蘭檢察官辦公室的許可，將會對在公共場所遛狗的人採取措施。」

英國廣播公司（BBC）報導，拉希米說明，狗會帶來恐懼與焦慮，因此才會發布禁令。他補充，開車時只要車內有狗也會被禁止，如果發現這種狀況，將會對駕駛採取嚴厲的行動。

事實上，自從1979年伊朗伊斯蘭革命以來，把狗視為寵物，或是在公共場所遛狗就具有爭議，有時飼主的狗還會被「沒收」。伊朗當局認為狗是骯髒的，養狗也被視為親近西方的行為。

A society can be judged on its treatment of animals. The authoritarian government of Iran and its capital city deserve... 由 Regional Animal Protection Society 發佈於 2019年1月29日 星期二

伊朗文化及伊斯蘭教令部2010年禁止媒體發布任何與寵物相關的廣告。議會5年前一直在爭取對飼主開罰，甚至是鞭打遛狗人士。

目前，「反狗令」並未在當地的社群媒體引起軒然大波。《獨立報》曾報導，伊朗當局禁止多個詞彙被使用，包括葡萄酒、國外的動物名字、國外總統的名稱等。伊朗文化及伊斯蘭教令部認為，這些詞必須受到審查，才能保護國民「免於西方文化衝擊」。

除了對於狗飼主採取嚴厲態度，在伊朗跳舞也可能是違法的。18歲的女性體操運動員霍賈布里（Maedeh Hojabri）去年上傳跳舞影片，後來被逮捕，她坦承自己「有錯」。

此外，伊朗7名男女曾製作一部短片，內容在惡搞美國男歌手「菲董」（Pharrell Williams）的歌曲Happy，2014年遭到判刑以及91下鞭打。