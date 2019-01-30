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狗姐分離焦慮狂抖！　暖胖橘走來「抱緊安撫」：有我在別怕

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▲▼黃狗分離焦慮狂抖！　暖胖橘走來「蹭臉安撫」：有我在別怕。（圖／翻攝自Instagram:ginger_cat_and_vizslas）

▲狗姐姐朱爾在橘貓的陪伴下分離焦慮症大幅改善。（圖／翻攝自Instagram:ginger_cat_and_vizslas）

寵物小組／綜合報導

多了一個專屬的守護天使，就不用怕自己會孤單在家。國外一隻米克斯朱爾患有嚴重的分離焦慮症，只要家人出門，就會心情不安的發抖，甚至會吠叫，飼主試過幾種方法都不見效，直到領養另隻橘貓凱文，大幅改善情況，每當朱爾害怕時，牠會化身成暖弟，走到身邊磨蹭安撫，暖心的舉動全被客廳的監視器錄下。

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▲▼黃狗分離焦慮狂抖！　暖胖橘走來「蹭臉安撫」：有我在別怕。（圖／翻攝自Instagram:ginger_cat_and_vizslas）

▲2個小傢伙最喜歡一起窩在沙發睡覺。

朱爾從一開始被領養回家，飼主布瑞娜便知道牠患有分離焦慮症，曾多次帶去上課矯正，情況都不見好轉。有人在家時，朱爾就會一直跟在身邊；家人如果出門上班，牠就會開始焦慮不安，這樣的情形持續到胖橘貓凱文的出現才改善許多。

布瑞娜發現牠們兩個小傢伙感情要好，常常會彼此陪伴，朱爾的狀況也減緩許多，但她不曉得的是，每次朱爾在家人出門後開始驚慌焦慮，凱文會主動過來，將身體貼近狗狗磨蹭，趴下來抱緊牠彷彿在安慰，「有我在，別怕！」一切的貼心舉動是到他們家中裝設防盜監視器後才全被拍到。

▲▼黃狗分離焦慮狂抖！　暖胖橘走來「蹭臉安撫」：有我在別怕。（圖／翻攝自Instagram:ginger_cat_and_vizslas）

▲貓狗一起來襖飼主討摸摸。

布瑞娜看完後被眼前的畫面給暖暈，將影片分享到知名網路論壇Reddit，許多網友紛紛留言稱讚，「貓咪實在太暖心了啦」、「好感動的姐弟」、「愛不分種族」、「看完一整天心暖暖的」、「依偎在一起的模樣好可愛」、「以後朱爾就不會感到孤單了」。

關鍵字： 分離焦慮症橘貓蹭臉

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