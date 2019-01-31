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東森寵物雲狂送7張東京來回機票　過年還有「現金折價」好運摸彩！

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▲東森寵物雲頭份店。（圖／ETtoday）

▲東森寵物雲送出7份機票。（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲過年前舉辦「天天抽機票，天天拿紅包」活動，回饋毛小孩的爸爸媽媽，不僅每天都送出一組價值2萬元的東京雙人來回機票，還有現金紅包袋、ET紀念小禮物，在短短一周的期間內就吸引眾多養寵物的民眾參與，讓毛小孩吃飽穿暖過好年！

▼許多民眾趁抽獎期間幫毛小孩辦年貨。（圖／記者王語薇攝，下同。）

東森寵物雲新莊店購買人潮。（圖／記者王語薇攝）

活動開跑後一周的時間，東森寵物雲除了送給7位幸運兒頭獎機票外，還開出將近500組特別獎與普獎，提醒您如果是紅包現金和ET紀念小禮物的得獎者，記得要在2月1日至3月3日間親自回到當初消費的門市，提供身分證影本、電話號碼和消費發票，就可以把獎品帶回家囉！

雖然抽機票的活動已經圓滿結束，但接下來的過年期間還有另一波優惠，只要消費滿888，就可以抽現金折價和精美好禮，馬上抽馬上拿獎品！

▼新年抽好運。

▲東森寵物雲888抽獎。（圖／ETtoday）

東森寵物雲在去年11月開幕至今即將滿3個月，提供食、衣、住、行各個層面的服務，無論是超特價年貨大街、優質團隊美容服務，還是定期舉辦的流浪動物認養活動，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧，新的一年祝各位爸爸媽媽豬年行大運，好運旺旺來，和毛小孩一起開心過好年！

▼新年快樂！

▲大直ATT概念店寵物美容、洗澡。（圖／王語薇攝）

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號


 

關鍵字： 東森寵物雲商店機票摸彩抽獎

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