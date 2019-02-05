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土耳其航空縱容偷運非洲鸚鵡　關狹小籠內超過60隻送命

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灰鸚偷運。（圖／翻攝自Lwiro Primates）

▲野生動物保護機構2010年救援523隻要送到新加坡的偷運灰鸚。（圖／翻攝自Lwiro Primates

寵物小組／綜合報導

土耳其航空被踢爆非法運送非洲灰鸚，光是在2018年8月的一次運送中就有超過60隻鳥死亡，更諷刺的是，土耳其航空2017年才簽署了由威廉王子領導的《白金漢宮宣言》，宣示參與打擊非法走私野生動物。動保組織World Animal Protection公開要求航空公司停止其作為。

野生動物保護聯盟(United for Wildlife)發起的《白金漢宮宣言(Buckingham Palace Declaration)》有超過41家航空公司參與，並由威廉王子(Prince William)擔任主席，而土耳其航空2017年才簽署，卻被踢爆仍暗中偷運非洲捕獲的野生鸚鵡。

World Animal Protection表示，土耳其航空在薩哈拉沙漠以南也有許多航線，因而吸引許多盜獵走私者，而從野生鸚鵡從剛果、尼日利亞、馬力等國家非法運送到中東和亞洲。這些鸚鵡往往被賣去作為寵物，然而有許多撐不過惡劣的路途，因為牠們被塞在狹小的空間裡，光是2018年8月的一次運送中，就有至少60隻鳥兒送命，這些鳥兒在剛果被「裝箱」，準備送到科威特。

野生動植物偷運貿易價值高達50到150億美元，排在毒品、武器和人口販運後第四大高利潤國際犯罪，吸引偷獵者鋌而走險，而中間又牽扯到黑幫、洗錢等違法情事。World Animal Protection在臉書上表示，現在看到的灰鸚鵡很多都是非法偷運中「少之又少的倖存者」，他們要求土耳其航空不可再縱容偷運。

Wildlife FOR SALE!

African grey parrot populations are plummeting – and so are our prices! Delivered by Turkish Airlines to locations all over the world. Freshly ripped from the wild and illegally traded overseas, this isn’t your bog-standard bird. Get your own slice of the wild NOW: http://ow.ly/6LnQ30nxRsE #wildlifeFORSALE #NotPets *Warning: some people might find this footage upsetting*

World Animal Protection 發佈於 2019年2月1日 星期五

關鍵字： 土耳其航空非洲鸚鵡野生鸚鵡白金漢宮宣言

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