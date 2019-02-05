無尾熊靜躺湛藍泳池底　熱浪中「終於喝到水」活活溺斃

寵物小組／綜合報導

湛藍的游泳池池底躺著一隻無尾熊，多希望只是一隻玩偶，然而那確實是一個生命消逝。澳洲最近熱浪來襲，鮮少喝水的無尾熊也到處找水喝，而這隻叫做Summer的母無尾熊卻意外掉進游泳池又出不來，就這樣活活溺斃。

澳洲野生動物保護組織Wildcare Australia Inc.分享這張令人心碎的照片，他們提到這件事發生在當地時間3日凌晨獲2日深夜，「3日上午我們接到通報電話，住戶說在他們後院的游泳池底發現一隻無尾熊，我們到場一看發現那是Summer。」Wildcare Australia Inc.表示，最近澳洲太熱了，無尾熊們紛紛找尋水源，然而這也是牠們溺斃在泳池的主因。

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Wildcare Australia Inc.提到，無尾熊其實會游泳，「但是如果沒有設施讓牠們離開泳池，牠們最終會溺斃。」正好Summer喪命的泳池四周沒有階梯、欄杆等上岸的設備，而Summer為了喝水降溫不慎落水，卻又無法爬出去，最後體力耗盡沉入水底。

Wildcare Australia Inc.建議居住在無尾熊棲地的民眾，若是自家有游泳池，可以在泳池裡放漂浮的繩子、架設樓梯等，或者是在不使用泳池時用後帆布蓋起來，避免無尾熊枉送性命。這張圖片雖然看起來寧靜，卻帶來很大的震撼，PO文短短2天已有2109次分享，許多人互相提醒，避免再有無尾熊受害。