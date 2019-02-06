狗狗踩空跌12公尺冰隙！　受困8小時奇蹟獲救和女主人激動相擁

▲狗狗和女主人重逢後激動相擁。（圖／翻攝自Facebook／Utah County Sheriff Search and Rescue）

寵物小組／綜合報導

美國猶他州蘇姓女子(Yichoo Su)日前帶愛犬Beeroo到日舞(Sundance)附近的史都華瀑布健行，不料狗兒卻掉落深達40英尺（約12公尺）的冰隙中。所幸，Beeroo受困超過7小時後，在當地救援隊的熱心協助下脫困，開心和主人重逢，目前身體並無大礙。

當地媒體報導指出，蘇女2日帶著Beeroo和友人一同到普洛佛(Provo Canyon)日舞滑雪度假村附近健行；沒想到，放風的Beeroo自己四處走走時卻突然消失不見，飼主一行人緊張地到處找都找不到，最後只能報警協尋。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲搜救人員準備進入冰隙救援。（圖／翻攝自Facebook／Utah County Sheriff`s Office）

▲搜救人員進入冰隙救援。（圖／翻攝自Facebook／Utah County Sheriff`s Office）

猶他郡郡警獲報後，隨即派出救援隊進行搜救，他們發現Beeroo被困在超過12公尺深的冰隙中，推斷是瀑布周圍因雪崩留下積雪，但底部的雪融化形成巨大冰洞，狗兒經過時才會踩空掉入冰隙中。然而，由於冰隙完全沒有逃生路線，搜救人員只能先挖出隧道進入其中，確認Beeroo的狀況，接著挖出另一條隧道、並利用繩索垂降進行救援。

▲搜救人員順利救出受困將近8小時的Beeroo。（圖／翻攝自Facebook／Utah County Sheriff`s Office）

▲Beeroo有點虛弱但身體無大礙。（圖／翻攝自Facebook／Utah County Sheriff`s Office）

▲Beeroo和主人重逢。（圖／翻攝自Facebook／Utah County Sheriff`s Office）

搜救人員到達冰隙底部時，發現Beeroo因受困近8小時，已經瑟縮成一團且全身冷冰冰；不過，Beeroo仍然活著且意識清楚，還抬起頭來看著搜救人員，臉上的表情顯露出牠似乎受了不小驚嚇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

幸好，搜救隊順利將Beeroo拉回地面。早已等在上頭的飼主蘇女見到愛犬奇蹟獲救，馬上衝上前緊緊將牠摟在懷中，一邊激動哭喊著；Beeroo看到主人，也開心地站起來，將前腳搭在對方身上，一人一狗就這樣抱在一起，場面感人。事後，Beeroo也送醫檢查，除了軟組織受傷、身體較虛弱之外，並無大礙。