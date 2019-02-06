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羅漢魚「大頭」愛撒嬌　靠在手上享受摸摸「爽到翻肚」

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▲羅漢魚「大頭」愛撒嬌　靠在手上享受摸摸「爽到翻肚」。（圖／有點毛毛的／網友徐珮瑜提供）

大頭非常喜歡被人摸摸。（圖／有點毛毛的／網友徐珮瑜提供）

寵物小組／綜合報導

養魚通常會被認為是觀賞用，不像貓貓狗狗可以和主人有互動。不過，這隻名叫「大頭」的羅漢魚不僅愛撒嬌，甚至被人「摸摸」時，還會享受到翻肚，看起來就跟一般毛孩沒兩樣，讓人看了嘖嘖稱奇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友徐珮瑜在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」介紹，「牠叫大頭，牠沒毛毛的，牠有鱗片，愛撒嬌。」影片中，一名男子伸手進魚缸裡輕撫大頭；大頭竟然沒有閃躲，反而漂在原地露出非常享受的模樣，被摸了一陣子後身體漸漸直立起來，最後甚至傾斜成翻肚狀，讓旁人忍不住笑說，「太舒服了！」

▲羅漢魚「大頭」愛撒嬌　靠在手上享受摸摸「爽到翻肚」。（圖／有點毛毛的／網友徐珮瑜提供）

▲大頭太舒服，竟然變成直立狀。（圖／有點毛毛的／網友徐珮瑜提供）

▲羅漢魚「大頭」愛撒嬌　靠在手上享受摸摸「爽到翻肚」。（圖／有點毛毛的／網友徐珮瑜提供）

▲大頭像貓貓狗狗一樣享受到「翻肚」。（圖／有點毛毛的／網友徐珮瑜提供）

徐珮瑜表示，大頭是公公養的魚，跟牠玩一陣子之後，才慢慢發現牠喜歡接觸人；有趣的是，大頭是隻「人人好」的魚，並不會認特定的主人，而是「只要有摸摸都好」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

影片po上臉書後，網友們都不敢相信魚竟然會「討摸」，「喜歡摸摸啊」、「整個很享受摸摸～」、「撒嬌成這樣子」、「好像假魚唷！超可愛的」、「好酷喔！！魚不是看到手靠近都快嚇死」、「第一次看到魚會撒嬌欸！」

 

關鍵字： 有點毛毛的羅漢魚

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