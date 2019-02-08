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癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主…「腳有反應了」

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▲▼癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主「腳有反應了」（圖／網友奇奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹流浪時全身沾滿沙土，屁股還溼溼的，現在變成眼神無辜的萌貓。（圖／網友奇奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

網友奇奇有天走在路上，看見年幼浪貓「妹妹」全身髒兮兮地窩在大黑狗旁邊，原以為發生攻擊事件，後來才發現這孩子無法正常行走、已經癱瘓。經過這段日子的相處，她發現喵喵不但長得圓潤、可愛，也漸漸出現好轉的徵兆，開心地發文分享，希望網友一起集氣，祝福孩子早日康復。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主「腳有反應了」（圖／網友奇奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹疑似自摔受傷癱瘓。

▲▼癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主「腳有反應了」（圖／網友奇奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹看醫生時非常乖巧，是個模範乖寶寶。

▲▼癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主「腳有反應了」（圖／網友奇奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹還無法行走，但爬得超快！

奇奇接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，當時妹妹全身都是沙土，下半身還溼溼的，看起來非常可憐，「醫生診斷後，發現脊椎、骨盆都沒有問題，推測小貓咪是自己不小心摔倒，才會造成神經受傷。」她每天為毛孩擠尿、做復健運動，並且搭配服用藥物，「雖然還無法行走，但是牠爬的速度超快，就像是頭文字D一樣！」

▲▼癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主「腳有反應了」（圖／網友奇奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奇奇開玩笑說妹妹以為自己是小公主。

奇奇形容小貓是個超級愛吃鬼，「也許是因為以前流浪、餓怕了吧！」她也笑著說到，「妹妹無法正常排尿，時常沾到身體，所以每2天就會泡澡、按摩1次，但是牠好像越來越覺得自己是『公主』了，茶來伸手、飯來張口的，還會一邊泡澡，一邊喝著臉盆裡的水。」

▲▼癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主「腳有反應了」（圖／網友奇奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲希望妹妹早日康復！

醫師判斷癱瘓的恢復機率約為40%，但是妹妹回診時，腳部對於疼痛反應已有些許收縮動作。奇奇感動地說，雖然進步微小，卻是很大的鼓舞，一定會繼續堅持下去，「對比我剛遇見牠的樣子，現在的妹妹完全就是小美女，大家一起集氣，牠一定會恢復健康的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯浪浪救援癱瘓

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