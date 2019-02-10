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大火中抱出垂死小狗　消防英雄跪地「心肺復甦」救回一命…網讚翻！

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寵物中心／綜合報導

加州沙加緬度（Sacramento）一處房屋於當地時間7日發生火災，消防人員到場後，救出屋內一名坐在輪椅上的90歲老婦人和她的愛犬。事後救援影片曝光，畫面中看到消防員替垂死的小狗實施心肺復甦術直到醒來，畫面全被錄下，讓網友超級感動。

據《CBS13》報導，從影片中可以看到，消防員當時擊破大門，衝進屋內拯救小狗「迪克」（Dicky），狗狗被救出火場後躺在地上，睜大著雙眼、四肢僵硬還無法動彈，消防員趕緊替牠戴上氧氣罩，並實施心肺復甦術，幾分鐘之後汪汪終於起身，恢復意識。

▲▼大火中救出垂死小狗 。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento Metropolitan Fire District）

▲迪克被救出時奄奄一息 。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento Metropolitan Fire District）

據報導，迪克後來在急診室待了大約四、五個小時，目前已無大礙。該消防局事後於臉書上傳此救援影片並表示，雖然他們的目標是提供社區中所有住戶的緊急服務，「但如果需要動物救援（Animal Rescue），我們也會為你服務！」

消防員此舉讓不少網友覺得非常窩心，紛紛讚嘆起這位「消防英雄」，並留言表示，「很高興看到你們這麼在乎每一條生命」、「狗狗是我們的家人，謝謝你救了牠」、「幹得好英雄！」

▲▼大火中救出垂死小狗 。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento Metropolitan Fire District）

▲消防員替迪克戴上氧氣罩 。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento Metropolitan Fire District）

關鍵字： 失火火警家犬心肺復甦急救消防員

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