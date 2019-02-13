就愛這口感！阿金滿足臉嗑胡蘿蔔　「鼻頭紅點」超搶戲

▲阿金「水手」吃胡蘿蔔吃到滿臉都是。（圖／翻攝自Instagram用戶「goldengirlsailor」）



寵物小組／綜合報導

許多毛孩愛吃肉肉，不過也有少部分的汪汪愛吃青菜。Instagram用戶「goldengirlsailor」有隻與眾不同的黃金獵犬水手（Sailor），喜歡蔬果的牠這天看到主人給了胡蘿蔔，便開心的趴在床墊上大口大口地享用，整個過程中還露出開心又滿足表情，不過鼻頭上的紅色小點卻意外成為一大亮點。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主上月在IG上傳這段視頻並以狗狗的口吻說道，「什麼？我的臉上有什麼東西嗎？」畫面中，阿金將最愛的紅蘿蔔用前肢緊緊夾住，趴在自己的床墊上享用著；只見牠吃完一口接著一口，清脆的聲音聽起來相當療癒，不過仔細一看，怎麼黑色的鼻子中央有個橘紅色的點點？原來是水手吃得太心急，不小心把殘塊黏到鼻子上啦！

在 Instagram 查看這則貼文 Sailor（@goldengirlsailor）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 22 日 上午 5:18 張貼

這段影片雖然是上月飼主上傳的，不過因為畫面非常可愛，最近又有網友分享到寵物社團《黃金獵犬大聯盟》，目前已累積將近8萬次的觀看次數，許多人都紛紛留言說，「忍不住一直注意鼻子上那點」、「哈哈哈太可愛了啦」、「忍不住重播聽了好多次」、「這聲音有魔性XDD」、「別人家的狗總是不會讓我失望」、「我家這隻是無肉不歡...唉」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Sailor（@goldengirlsailor）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 下午 5:55 張貼

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