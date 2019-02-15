客廳搗蛋被媽抓包！　阿金姐妹同步「垂眼貼壁」：我是無辜的

▲狗姐妹知道要挨罵了，同步躲到角落。（圖／有點毛毛的／粉專黃金橘子and荳荳愛七逃提供）

寵物小組／綜合報導

你媽在你後面，她現在非常火！臉書粉專「黃金橘子and荳荳愛七逃」日前分享一組捕獲現行犯的照片，這天黃金獵犬「橘子」和「荳荳」趁著家裡沒人，在客廳開轟趴搗亂，正好被媽媽當場抓包，2姐妹馬上同步跑去貼壁，垂眼露出無辜的表情，讓飼主無奈又好笑。

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臉書粉專「黃金橘子and荳荳愛七逃」在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出照片並寫道，「牠們不是腳麻不跑，是門關了跑不掉！」畫面中，客廳的地板到處散落被咬爛的包裝袋，垃圾桶裡的塑膠袋也全部被翻出來，尿盆外面還有一大泡金黃色的液體，顯然的2姐妹單獨在家玩得很放肆。原本開心出來迎接，一看到媽媽表情逐漸母湯，牠們馬上跑到牆壁角落逃命，淚眼汪汪彷彿在說，「我們是無辜的...」，態度轉換速度有夠快。

許多網友看完阿金的反應紛紛留言笑說，「有狗皮在癢」、「猴～已保留犯罪現場」、「汪心裡的OS:死定了！」、「他們都多大了，怎麼還是那麼皮那麼可愛啦」、「妳們倆完蛋囉～」、「一定是包裝袋帶壞金金，金金不會亂咬的，快處罰包裝袋」、「阿金：咦！這誰用的呀？媽媽妳知道嗎？」、「媽媽表示：妳們倆完蛋了」。

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