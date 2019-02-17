小米好累！聖上騎「掃地機器人」出巡　手狂擋充電休息

▲貓咪欺負掃地機器人。（圖／網友Fan Fei授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

掃地機器人除了打掃以外，還有一個神聖用途，就是當聖上的坐騎！台中黑白喵OA這天又偷偷欺負機器人，不但坐在上面巡視家宅，甚至還瘋狂擋路不讓小米機器人充電，調皮的舉動全被飼主Fan Fei錄下，並上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友幫機器人打抱不平。

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▲OA過年時得到小紅包。

從影片中可以看到，OA正在「微服出巡」，在坐騎上面巡視家園的一切，在上頭玩得不亦樂乎，下來後也不放過機器人，一下用後腳偷踹，接著又把手擋住充電口，讓掃地機器人充電之路十分不順遂，一旁的飼主看見後也無奈直呼，「黑白貓真的很皮！」

▲喵玩廚房紙巾，弄得廚房凌亂不勘。

Fan Fei接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，OA目前才6個月大，年紀尚輕是個小屁孩，在家常常挑釁欺負大貓，非常地調皮好動。同時牠也很愛跑到廚房搗亂生事，有時候會偷吃青菜，有次甚至把晚餐材料藏起來讓人找不到，更令人頭痛的是，OA超愛玩廚房紙巾，讓廚房變成白茫茫一片，讓人相當傻眼。

▲OA喜歡偷吃花椰菜。

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OA欺負掃地機器人影片上傳後，引來不少網友笑翻按讚，還有人逗趣留言，「艱難的充電路」、「下次小米就會升級，附主子騎乘功能」、「馬麻～這座騎不錯喔！」、「替小米感到淡淡的哀傷」、「黑白貓是喵界二哈！」、「機器人都變成主子的玩具了」。

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