奴才救我！鸚鵡倒頭栽落水「展翅狂蹬」　網笑：比二哈還蠢

▲鸚鵡想偷喝奴才的水，結果變成杯緣鳥。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

找到比二哈更蠢萌的生物！一名飼主在網路上分享自家鳥寶的悲慘落水的影片，只見牠飛到主人的玻璃杯，以高難度姿勢「倒頭栽」要喝水，沒想到一個腳滑，整個身體掉進去泡澡，嚇得當場崩潰，高舉翅膀「在水中跑百米」，糗翻天的模樣瞬間讓17萬名網友全笑翻。

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影片中可以看到，一隻白色的鸚鵡飛到杯子，望著剩下半瓶的水，站在杯緣用後腳勾住自己的身體，180度翻轉變成腳上頭下，結果卻閃神失足落水，除了高舉的翅膀，整個身體塞在杯裡動彈不得。這時牠趕緊滑動平面上的鳥仔腿，速度快到只剩殘影，仰頭啾啾叫彷彿在說，「啊啊啊我不要洗澡啦！」內心的驚慌完全藏不住，掙扎5秒終於順利脫困，站起來裝沒事離開，畫面有夠好笑。

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這段影片曾在2018年由推特用戶＠altennikki貼出，由於內容實在太經典了，近日又被瘋傳。許多網友看完紛紛被笑翻，「爬上來的時候好療癒喔」、「還在那邊給我裝沒事」、「看這影片我家的貓一直在那找小鳥XD」、「為什麼旁邊沒放碎石頭讓它牠長智慧呢～」、「鳥寶：人家突然想洗澡了不行逆？」、「這影片重播至少10幾次！」、「是魔鬼的步伐」、「接下來主人再把水喝下去（誤）」、「鳥：我是誰？我在哪？我在幹嘛？」。