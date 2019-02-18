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沙發被二哈啃到見骨後傻愣迎主人　網友笑：晚上吃二哈燉肉大餐！

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▲二哈。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一名網友回家後，發現家裡的沙發被咬到變型，兇手就是二哈。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

哈士奇破壞力十足，呆萌外型，很多人稱牠們是「二哈」、「月月」，因哈士奇有著旺盛的精力，飼主你不在家，家中所有東西都會通通遭殃。一名網友某天回家，發現二哈把客廳沙發啃到見「骨」，無奈地將牠的惡行PO上爆廢公社，就有人開玩笑的留言「晚餐就決定是二哈燉肉大餐了！」

▲▼ Husky,哈士奇,狗。（圖／免費圖庫pixabay）

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▲哈士奇又稱「二哈」、「月月」，外型呆萌。（圖／免費圖庫pixabay）

原PO的圖片中可以看到二哈將沙發啃咬到不成形，椅墊的部份都已被「扒皮」，地上還散布著一堆棉花，甚至就連沙發靠背處也幾乎是被啃得精光，只剩下沙發的骨架！但是二哈本人卻一臉不屑的坐在沙發上，好像是在說「我有動保法保護，你敢怎樣？」原PO想問大家，「回家看到這景象，大家第一個反應是什麼？」

哈士奇。（圖／示意圖／達志影像）

▲哈士奇。（圖／取自達志影像示意圖）

其他網友們看到後留言，「狼若回頭，不是報恩就是報仇；二哈回頭，不是拆家就是拆樓」、「終於有換沙發的理由了」、「 一定是沙發自己爆炸的啦」、「是沙發帶壞月月的」和「先揍個幾拳再講，不然用牠的毛訂做一件外套吧」等等。

更有人開玩笑的建議原PO，直接將二哈「料理」，留言說「養哈士奇應該有的知識…哈士奇料理方式」、「 這隻哈士奇太過好動，這樣下去是不行的，不如把牠抓到河邊燉了吧」、「先上網查查狗肉湯的做法」、「晚上有香肉鍋吃了」和「燉紅燒狗肉，腿用烤的比較好吃。」等等。

關鍵字： 哈士奇二哈爆廢公社飼主沙發

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