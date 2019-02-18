開窗驚見「大貓」卡後院樹上！加拿大消防員出動鎮靜劑救援

▲美洲獅卡後院樹上。（圖／翻攝自California Department of Fish and Wildlife）



國際中心／綜合報導

美國加州有位居民，向當地消防隊報案，家中後院的樹上卡著一隻「大貓」，消防員抵達現場後發現，原來是一隻在樹上休息的美洲獅！立刻用麻醉槍與繩索將這隻大貓，從樹上「救下來」，最後安全野放回樹林。

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▲消防員替美洲施打鎮靜劑後垂降至地面上。（圖／翻攝自California Department of Fish and Wildlife）



雖然美洲獅攻擊人類的情況較為少見，不過仍不能掉以輕心，當地消防員評估過後，先封鎖庭院周圍，接著利用麻醉槍向美洲獅施打動物鎮靜劑後，用安全繩索將牠送回地面，最後順利釋放回樹林。加州漁業和野生動物局生物學家布倫南（Kevin Brennan）表示，年輕的美洲獅常常在一些人認為正常的棲息地之外徘徊，試圖建立自己的領土。

▲美洲獅已平安野放回樹林。（圖／翻攝自California Department of Fish and Wildlife）



美洲獅，也被稱為山獅，牠們棲息在美洲各地。美洲獅襲擊人類極為罕見，在北美洲，根據科羅拉多公園和野生動物（CPW）提供的數據，100多年以來，僅有不到20人遭到美洲獅攻擊而死亡。本月初才有一名男子在科羅拉多公園慢跑時，遭到美洲獅從後方襲擊，不過該男反倒徒手打死獅子，撿回一命。