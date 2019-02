開窗驚見「大貓」卡後院樹上！加拿大消防員出動鎮靜劑救援

▲美洲獅卡後院樹上。(圖/翻攝自California Department of Fish and Wildlife)



美國加州有位居民,向當地消防隊報案,家中後院的樹上卡著一隻「大貓」,消防員抵達現場後發現,原來是一隻在樹上休息的美洲獅!立刻用麻醉槍與繩索將這隻大貓,從樹上「救下來」,最後安全野放回樹林。

雖然美洲獅攻擊人類的情況較為少見,不過仍不能掉以輕心,當地消防員評估過後,先封鎖庭院周圍,接著利用麻醉槍向美洲獅施打動物鎮靜劑後,用安全繩索將牠送回地面,最後順利釋放回樹林。加州漁業和野生動物局生物學家布倫南(Kevin Brennan)表示,年輕的美洲獅常常在一些人認為正常的棲息地之外徘徊,試圖建立自己的領土。

美洲獅,也被稱為山獅,牠們棲息在美洲各地。美洲獅襲擊人類極為罕見,在北美洲,根據科羅拉多公園和野生動物(CPW)提供的數據,100多年以來,僅有不到20人遭到美洲獅攻擊而死亡。本月初才有一名男子在科羅拉多公園慢跑時,遭到美洲獅從後方襲擊,不過該男反倒徒手打死獅子,撿回一命。

