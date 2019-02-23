羊駝被挖眼滿臉血倒牧場！連2隻遭殺害　飼主崩潰緝凶

▲羊駝Ed才剛接替Hector到牧場，竟也被殺害。（圖／翻攝自Amanda Beaumont）



寵物小組／綜合報導

英格蘭拉德格舍爾(Ludgershall)一隻叫做Ed的羊駝被主人Amanda Beaumont發現倒在牧場上，眼睛還被挖出流出鮮血，畫面相當恐怖。Amanda Beaumont說，去年11月一隻叫做Hector的羊駝同樣被殺害，懷疑是同一人所為。

Amanda Beaumont在牧場上飼養羊駝，卻接連發生可怕的殺害事件，棕色羊駝Ed倒在草地上，脖子奇異扭曲，眼睛流出鮮血染紅面頰，畫面非常悽慘。Amanda Beaumont表示，獸醫認為Ed是被下藥之後用刀切除眼球，手法仔細看起來不像野生動物攻擊的痕跡，「我已經報警了，但警方說還需要更多資訊。」

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Amanda Beaumont提到，11月時她的另一隻羊駝Hector同樣慘死牧場，當時被開膛剖肚，內臟就這樣散落在地上，懷疑是同一人所為，「無論如何做出這種事的人肯定是瘋了，必須盡快繩之以法！」目前防止虐待動物協會SPCA也介入調查，正在蒐集更多資訊緝捕嫌犯。

▼Ed眼球被挖出，不像是野生動物攻擊的痕跡。（圖／翻攝自Amanda Beaumont）

