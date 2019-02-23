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小黃汪犯錯被罰面壁　見「失傳武器」偷瞄求情：爸，我錯了

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小汪面壁見「失傳武器」偷瞄求情。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）

▲小黃汪做錯事被罰面壁思過。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）

寵物小組／綜合報導

難不成這真是失傳已久的......。抖音APP用戶「Kexuejia520」經常在社群網站上分享愛犬的點點滴滴，有時是賣萌的照片，有時則是調皮搗蛋的影片，逗得粉絲們哈哈大笑！近日飼主上傳一段影片，內容是犯錯的小黃汪這天原本在面壁思過，但當牠一看到把拔拿出失傳已久的「武器」時，瞬間露出求情的眼神，模樣逗趣又可愛！

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影片中飼主說道，「本來我是不想出山的小夥子，但是你屢教不改阿，我還想再給你一次機會，但是你不給我機會了，沒辦法，我只好起來出山了，你沒看錯，這就是傳說中的打狗棍！」只見小黃汪後腿撐住身體站起身，前肢則放在牆壁上，眼神不時偷瞄看似想求情，一臉委屈的模樣彷彿在說，「爸，我錯了～」

小汪面壁見「失傳武器」偷瞄求情。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）

▲汪：我知道錯了，原諒我吧～（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）

這段視頻PO出後獲得不少網友熱議，甚至也被轉貼到臉書各個寵物社團中，許多人都被幽默的飼主和表情豐富的小黃汪逗得哈哈大笑，紛紛在底下留言說，「好可愛喔！表情超有戲的」、「傳說中的打狗棍，真的連狗都怕」、「我總覺得是在偷瞪哈哈」、「一臉鬼靈精」、「原來打狗棍是拿來嚇狗的XDD」

值得一提的是，小黃汪已經不是初犯囉！先前牠趁著主人在睡覺時，把爸拔的鞋子叼到一旁去，並且將一雙新買的襪子給咬破好幾個洞。當主人醒來後也特別生氣，但又不忍心去打牠，所以便簡單地教訓了幾句話後，就罰牠去牆角面壁思過，沒想到隔不到幾天，狗狗又犯錯了，也難怪爸拔會氣得拿出「打狗棍」。

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小汪面壁見「失傳武器」偷瞄求情。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）

▲小黃汪不久前才因亂咬鞋子、襪子而被處罰。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）  

更多精采影音：

關鍵字： 抖音狗狗汪星人幼幼小黃汪打狗棍失傳武器

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