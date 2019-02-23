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阿金小女友貼耳靠肩「狂冒粉紅泡泡」　網笑：某人要緊張了～

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阿金貼耳靠肩「狂冒粉紅泡泡」。（圖／翻攝自Instagram用戶@golden_huck_fin）

▲阿金窩在爸拔懷中，瞬間畫面彷彿充滿了粉紅色泡泡。（圖／翻攝自Instagram用戶@golden_huck_fin）

寵物小組／綜合報導

不管是把拔還是馬麻，只要毛小孩很會撒嬌，根本就立馬被收服啊！住在美國的黃金獵犬「Chillin’」個性超像小朋友，平常最愛黏著把拔趴趴走，並且時不時擺出一張憂鬱表情，讓人忍不住想過去給牠秀秀。Instagram用戶@golden_huck_fin最近PO出的一段影片，100%證明了這小傢伙手段超高！

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畫面中可見，黃金獵犬「Chillin’」坐在男主人大腿上，頭部緊緊依靠著爸拔的肩膀，一臉滿足的表情看著掌鏡的馬麻，一臉滿足的表情向對方撒嬌，一面看著掌鏡的馬麻；這時男飼主也溺愛地用臉磨蹭阿金的身體，一會兒後，又繼續專心眼前的工作，簡單又有愛的行為讓粉絲看了紛紛笑說，「老婆要緊張了～」

影片貼出不到2天，就突破23萬次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「好可愛的畫面～」、「好想念對爸拔撒嬌的Chillin’」、「在對馬麻宣示的概念」、「真是甜蜜的負擔～」、「只有我覺得男主人很帥嗎」、「我希望自己是那隻狗XDD」、「馬麻瞬間變成小三了」、「汪：大嬸，你沒看到我們在忙嗎？」

其實這已經不是爸拔和阿金「Chillin’」第一次在馬麻面前放閃，先前這位小朋友坐在把拔大腿上，滿臉哀愁地一面向對方撒嬌，一面將自己的頭和全身的重量往人家覆上；這時男飼主也溺愛地將小朋友緊緊擁入懷中，也不斷溫柔地撫摸汪星人，將自己滿滿的愛毫不保留地傳遞給這毛茸茸的寶貝，整個畫面瞬間充滿粉紅泡泡。

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