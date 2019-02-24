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調皮貓狂逃獄！　隱藏攝影機錄下「開門實錄」奴才驚呆

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寵物小組／綜合報導

推主@steeleio_一直很疑惑室友的貓為什麼總能破解浴室的門，於是偷偷放了相機錄影，出現的畫面讓奴才們都驚呆了。只見這隻喵星人輕輕跳上櫃檯，手掌準確地按下門把，不到5分鐘就密室逃脫。

@steeleio_說，室友的貓咪明明暫時關在浴室，卻總是神不知鬼不覺地出現在客廳閒晃，她實在搞不懂喵星人是怎麼出來的，於是偷偷在浴室放了相機，把貓咪關進去，並在外頭搖零食，想看看究竟是怎麼回事，「結果牠花不到5分鐘就逃脫了。」

影片中，喵星人聽到零食的聲音，先在門縫聞了聞喵喵叫，看來有濃厚的興趣，接著牠熟門熟路地跳上一旁的櫥櫃，一手扶著牆，一手按下門把，完美落地後輕鬆地開門走出去。 @steeleio_提到，「我室友看到整個過程，完全處於震驚中。」

推特回覆中不少奴才也分享自家主子的開門絕招，看來長形門把對於貓咪來說根本就不是障礙，很快就能找出開門法，許多網友也說，「別把牠們當貓，牠們覺得自己是人，行為也真的是人。」

關鍵字： 貓咪開門

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