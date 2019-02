調皮貓狂逃獄！　隱藏攝影機錄下「開門實錄」奴才驚呆

My roommate’s cat is always breaking out of her bathroom. I set up this hidden camera to find out how...and y’all....i- pic.twitter.com/AUDN9IWPNE — aliyah (@steeleio_) 2019年2月21日

寵物小組/綜合報導

推主@steeleio_一直很疑惑室友的貓為什麼總能破解浴室的門,於是偷偷放了相機錄影,出現的畫面讓奴才們都驚呆了。只見這隻喵星人輕輕跳上櫃檯,手掌準確地按下門把,不到5分鐘就密室逃脫。

@steeleio_說,室友的貓咪明明暫時關在浴室,卻總是神不知鬼不覺地出現在客廳閒晃,她實在搞不懂喵星人是怎麼出來的,於是偷偷在浴室放了相機,把貓咪關進去,並在外頭搖零食,想看看究竟是怎麼回事,「結果牠花不到5分鐘就逃脫了。」

My cat is known for opening drawers and turning on the water faucet. pic.twitter.com/F6m9BIzoY4 2019年2月22日

影片中,喵星人聽到零食的聲音,先在門縫聞了聞喵喵叫,看來有濃厚的興趣,接著牠熟門熟路地跳上一旁的櫥櫃,一手扶著牆,一手按下門把,完美落地後輕鬆地開門走出去。 @steeleio_提到,「我室友看到整個過程,完全處於震驚中。」

推特回覆中不少奴才也分享自家主子的開門絕招,看來長形門把對於貓咪來說根本就不是障礙,很快就能找出開門法,許多網友也說,「別把牠們當貓,牠們覺得自己是人,行為也真的是人。」