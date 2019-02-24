流浪、來回收容所4次　英國7.7公斤肥貓終於找到新家了！

▲英國7.7公斤肥貓終於有新歸宿。（圖／翻攝自Bronson the Cat ）

國際中心／綜合報導

英國一隻體重重達7.7公斤的稀有胖胖貓，終於有了新的歸宿。從一開始被送到德文郡普利茅斯伍德賽德動物收容所（Woodside Sanctuary）就開始被許多人餵食，輾轉換了4次主人，終於被穩定的收養，但在這過程中，牠不是日漸消瘦，而是越來越浮腫，變成英國肥貓。

據英國廣播公司（BBC）報導，擁有一雙呆萌大眼、圓滾滾身體，坐著像是不倒翁體型的9歲米基（Mitzi），被稱「英國最胖貓貓」，非常不幸運連續被3為收養者，因生病、過世、房東不給養等原因給送了回來。不過如今，米基成功找到牠的新主人。

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收容所員工勒考特（Helen Lecointe）表示，他們會將米基照顧直到4月，到時新主人會再將牠接回，他們也說其實貓咪被回收容所高達4次是相當罕見，但令他們更意外的是米基在9年之中，變得如此肥大。

勒考特還說，沒有人知道米基為什麼吃到7.7公斤，員工猜測米基原先流浪地點，可能有多戶人家輪流餵食牠，而米基似乎也非常成功收服人類，即使沒有人養牠，還是能被餵得飽飽飽。不過如今米基成功甩肉至5.3公斤，不再是人人所稱的胖胖貓。

▼米基在流浪期間，身材被餵到像一隻不倒翁。（圖／翻攝自Bronson the Cat ）



