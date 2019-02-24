流浪狗遭投訴亂咬鞋「悲情入獄」　變身自信檢疫犬笑著上工

▲Susie剛入所時眉頭深鎖、愁容滿面。（圖／台中市動保處提供）



記者李依融／採訪報導

檢疫犬Susie揪出裝過漢堡的麥當勞紙袋，開心的模樣讓人印象深刻，台中市動保處翻出3年前牠剛進收容所的資料，當時的Susie皺著眉頭一臉悲情，和現在神采飛揚的模樣截然不同。

檢疫犬經常是米格魯或拉布拉多，身為米克斯的Susie更加惹人注目，牠一坐下把旅客嚇得快要哭出來，結果竟然是連裝過漢堡的麥當勞紙袋都不放過，身為防疫「非洲豬瘟」入侵的護國神犬，網友們大讚牠好棒！

請繼續往下閱讀...

▲Susie突然坐下嚇壞旅客，原來是發現裝過漢堡的袋子。（圖／網友黃玲提供）



其實Susie是從台中動物之家認養出來的，雖然已經事隔3年多要找尋資料不容易，但是台中市動保處在看到《ETtoday寵物雲》的追蹤報導後，主動和防檢局聯繫，終於把這隻英勇狗狗過去的故事挖了出來。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台中市動保處說，Susie是104年9月14日第十四隻入所的狗狗，「當時是霧峰區豐谷里民眾通報，說附近會有流浪狗去民宅咬壞鞋子，後來動保員用誘捕籠抓到牠。」一開始Susie耳朵眉毛都下垂，皺著眉頭一臉悲情哀怨，後來在動保員的照顧下，牠漸漸展現穩定親人的性格，後來被防檢局領犬員選中加入防疫犬訓練，104年12月3日送養展開培訓。

▲Susie開放認養時已經有自信許多，貪吃穩定的性格被相中參與檢疫犬培訓。（圖／台中市動保處提供）



防檢局動植物檢疫行政科科長陳晟鐘表示，檢疫犬最重要的選拔標準就是穩定、愛吃、愛玩，當時3歲的Susie符合這些特質，經過6個月的訓練後正式成為檢疫犬，目前已經服役1年多，固定在桃園機場第一航廈工作。

台中市動保處說，沒想到報導中英勇的檢疫犬竟然就是從收容所出去的孩子，「心裡真的很感動，原來牠現在這麼帥氣，和當時悲情的樣子完全不一樣了，我們也與有榮焉！」其實收容所中還「臥虎藏龍」，不一定要和Susie一樣當工作犬，只要主人耐心陪伴引導，這些落難的毛孩都會變成最強「神隊友」。

▲▼Susie無論是訓練中或是執勤中，都既專心又專業。（圖／防檢局提供）

