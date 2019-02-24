ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

流浪狗遭投訴亂咬鞋「悲情入獄」　變身自信檢疫犬笑著上工

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

檢疫犬Susie。（圖／台中市動保處提供、網友黃玲提供）

▲Susie剛入所時眉頭深鎖、愁容滿面。（圖／台中市動保處提供）

記者李依融／採訪報導

檢疫犬Susie揪出裝過漢堡的麥當勞紙袋，開心的模樣讓人印象深刻，台中市動保處翻出3年前牠剛進收容所的資料，當時的Susie皺著眉頭一臉悲情，和現在神采飛揚的模樣截然不同。

檢疫犬經常是米格魯或拉布拉多，身為米克斯的Susie更加惹人注目，牠一坐下把旅客嚇得快要哭出來，結果竟然是連裝過漢堡的麥當勞紙袋都不放過，身為防疫「非洲豬瘟」入侵的護國神犬，網友們大讚牠好棒！

請繼續往下閱讀...

▲檢疫犬鼻子超靈敏，裝過漢堡的紙袋也不放過。（圖／網友黃玲授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲Susie突然坐下嚇壞旅客，原來是發現裝過漢堡的袋子。（圖／網友黃玲提供）

其實Susie是從台中動物之家認養出來的，雖然已經事隔3年多要找尋資料不容易，但是台中市動保處在看到《ETtoday寵物雲》的追蹤報導後，主動和防檢局聯繫，終於把這隻英勇狗狗過去的故事挖了出來。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

台中市動保處說，Susie是104年9月14日第十四隻入所的狗狗，「當時是霧峰區豐谷里民眾通報，說附近會有流浪狗去民宅咬壞鞋子，後來動保員用誘捕籠抓到牠。」一開始Susie耳朵眉毛都下垂，皺著眉頭一臉悲情哀怨，後來在動保員的照顧下，牠漸漸展現穩定親人的性格，後來被防檢局領犬員選中加入防疫犬訓練，104年12月3日送養展開培訓。

檢疫犬Susie。（圖／台中市動保處提供、網友黃玲提供）

▲Susie開放認養時已經有自信許多，貪吃穩定的性格被相中參與檢疫犬培訓。（圖／台中市動保處提供）

防檢局動植物檢疫行政科科長陳晟鐘表示，檢疫犬最重要的選拔標準就是穩定、愛吃、愛玩，當時3歲的Susie符合這些特質，經過6個月的訓練後正式成為檢疫犬，目前已經服役1年多，固定在桃園機場第一航廈工作。

台中市動保處說，沒想到報導中英勇的檢疫犬竟然就是從收容所出去的孩子，「心裡真的很感動，原來牠現在這麼帥氣，和當時悲情的樣子完全不一樣了，我們也與有榮焉！」其實收容所中還「臥虎藏龍」，不一定要和Susie一樣當工作犬，只要主人耐心陪伴引導，這些落難的毛孩都會變成最強「神隊友」。

檢疫犬Susie。（圖／防檢局提供）

▲▼Susie無論是訓練中或是執勤中，都既專心又專業。（圖／防檢局提供）

檢疫犬Susie。（圖／防檢局提供）

關鍵字： 檢疫犬台中市動保處檢疫犬Susie

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

影／心碎過才懂！愛犬過世她花2年療傷　意外見「同隻..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

4歲弟腸胃炎「貓哥一旁顧他睡」　媽感動：和毛孩一起..

領養4年米克斯竟是「法老王獵犬」　她笑：真的是驚喜..

被雷打到！汪起床頭毛亂炸四處飛翹　媽笑：愛上慵懶風..

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

丟貓大便遇搶匪「整袋擄走」　友回：對不起我笑到氣喘

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠.....

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網..

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停..

急性子臘腸哭哭催促想洗澡　光速搖尾巴：馬麻快一點！

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃..

一開門成暴動現場...汪闖禍塞乃 爸消氣花30分鐘..

柴柴耳朵被爸爸當「歐兜賣」　牠滿臉問號→眼神死：玩..

馬麻不要再拿給我惹 人家就是鼻要吃

聰明汪表演秀！與主人合作無間才藝表演

「馬麻我帥嗎」　貪吃汪的畫眉初體驗

比特犬張大嘴「白眼翻肚」仰天睡死　媽嚇傻：演喪屍？

柯基逃家「哭哭臉」趴門口懺悔　10分鐘後又去幫鄰居..

小偷被汪逮到！屋主要求開第二個櫃子　滿滿「警」他嚇..

江豚躺市場狂流眼淚！廣東2青年心疼買下放生：牠游上..

流浪狗遭投訴亂咬鞋「悲情入獄」　變身自信檢疫犬笑著..

調皮貓狂逃獄！　隱藏攝影機錄下「開門實錄」奴才驚呆

黑狗窩被被睡覺「大翻白眼」超嚇人　媽傻眼：你夢到什..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

活潑黃喉貂沿溪流跑跳！花蓮大農大富生態廊錄到「豐富..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

蘇貞昌承諾　台中國1接台74線「就是要做！」

南韓欲砍「複製人」偶像演出　粉絲爆氣請願廢性平部

《雞不可失》演員翻紅哭了！　孔明淚灑戲院：很幸福

直擊／米奇米妮穿雨衣現身台北燈節踩街　西門町變身台..

豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼

比特犬張大嘴「白眼翻肚」仰天睡死　媽嚇傻：演喪屍？

ABL／吳永盛妙傳連發帶動　夢想家28分差屠狼第1..

中職／許基宏開轟　中信兄弟熱身賽首戰擊敗韓職樂天

不適任教師OUT！教育部修法訂懲處標準　犯行嚴重「..

柯基逃家「哭哭臉」趴門口懺悔　10分鐘後又去幫鄰居..

寵物動物熱門新聞

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱..

守護員攔下盜獵者　他飆車落跑棄..

愛犬過世2年　她見到同隻狗哭了

工人拯救「灰狗」　真實身分嚇傻

4歲弟腸炎「貓哥顧他睡」媽超感..

領養4年米克斯竟是法老王獵犬！

被雷打到！汪起床頭毛亂炸

沾到便便不敢說　老貓坐砂盆愧疚

下樓丟貓大便　竟遇搶匪整袋擄走

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

鄰居貓不知道狗過世　每天來等門

瀏海梳成呆瓜頭　阿金氣噗噗怒瞪

宮廟師父：再養運勢差！公婆送走..

讀者迴響

熱門新聞

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱..

守護員攔下盜獵者　他飆車落跑棄..

愛犬過世2年　她見到同隻狗哭了

工人拯救「灰狗」　真實身分嚇傻

4歲弟腸炎「貓哥顧他睡」媽超感..

領養4年米克斯竟是法老王獵犬！

被雷打到！汪起床頭毛亂炸

沾到便便不敢說　老貓坐砂盆愧疚

下樓丟貓大便　竟遇搶匪整袋擄走

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

鄰居貓不知道狗過世　每天來等門

瀏海梳成呆瓜頭　阿金氣噗噗怒瞪

宮廟師父：再養運勢差！公婆送走..

舒潔拉拉現身！5分鐘用光媽氣炸

最新影片

更多

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網笑：這批很純

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

急性子臘腸哭哭催促想洗澡　光速搖尾巴：馬麻快一點！

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面