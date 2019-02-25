14歲少年超市鴨蛋「孵化黃色小鴨」！　網驚：不敢吃雞蛋了

▲ 英國14歲少年阿特金斯（William Atkins）保持實證精神，成功從鴨蛋內孵出黃色小鴨。

國際中心／綜合報導

超市的蛋真的能孵出小雞？英國西密德蘭郡（West Midlands）一名14歲少年阿特金斯（William Atkins），憑著一個從eBay網站上購入的40英鎊（約新台幣1600元）孵蛋器，成功在28天後，從超市中買回來的鴨蛋中，孵出一隻可愛的黃毛小鴨，讓喜歡動物的他感到興奮又開心。

根據Daily Mail報導，阿特金斯某天跟雙胞胎姊妹（Eleanor）、17歲兄弟麥克爾（Michael）、父親大衛（David）和一名超市銷售員在家聊天時，突然聊到「是否可能孵化超市中的蛋」的話題。當時阿特金斯先是嘗試孵化鵪鶉蛋，但以失敗收場，接著他又花費2.3英鎊（約新台幣），從當地連鎖超市買了半打的鴨蛋和雞蛋，並繼續開始孵蛋計畫。

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▼ 阿特金斯買的鴨蛋品牌。（圖／翻攝Clarence Court Eggs網站）

幸運的是，在孵其中一顆鴨蛋時，他於3天後發現鴨蛋內出現心跳，甚至在28天後，成功孵出一隻可愛的黃毛小鴨，讓他興奮得大喊，「我就像飛上了月球」，並決定確認小鴨的性別後，將取名為「Jeremy或Jemima」。在小鴨破殼而出的那一刻，全家人也都感到相當驚訝，大衛也表示，「我得承認，我從來沒想過他會可以孵出一隻活鴨」。

在協商之後，小鴨將會到附近一處擁有養鴨池塘的農場內生活，阿特金斯被允許可以去探望牠。至於鴨蛋孵出小鴨一事，銷售鴨蛋的克拉倫斯（Clarence Court）公司發言人表示，孵化出小鴨的機率「非常小」，但並非不可能，由於鴨子們整天生活在露天的環境中，可能因此引起野鴨的注意。不過他也安慰消費者說，受精卵是無害的，如果它沒有被孵化，那和未受精的情況是一樣的。

消息傳出後，許多網友紛紛稱讚阿特金斯的嘗試，「幹得好，年輕人，保持良好的工作」、「可愛的小伙子給他的父母一個榮譽」、「這代表公司有適當的自由放養雞隻」，不過也有人對此開始擔心，「我一直以為我在吃雞蛋，但你現在告訴我，我有6分之1的機率可以吃到胚胎，我突然覺得自己是個怪物」、「我喜歡吃炒蛋、夾蛋吐司、煎雞蛋，但不是受精卵」。

▼ 克拉倫斯公司是一家食品公司，主要在生產各式雞蛋。（圖／翻攝臉書／Clarence Court Eggs）