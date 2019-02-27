波斯貓「被偷渡」到港　女主人淚：像小孩被綁後贖回不發一語

▲香港籍李姓女子愛貓成癡，竟搭機來台偷走2隻價值20萬元波斯貓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

大陸中心／綜合報導

新北市一名貓舍主人張女（下稱張女）日前遭李姓港女（下稱李女）越洋偷貓，氣得跨海提告。張女25日主動到香港長沙灣漁護署，協助釐清波斯貓「被偷渡」的過程。署方表示，不排除蒐證完畢後，將採取法律行動。

張女指控，李女曾到她經營的貓舍買貓，事後又再付訂金，打算加買兩隻波斯貓。但她認為，李女家中已有數隻貓咪，無法給貓咪好的環境，因此退錢拒絕交易。

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張女聲明，「這些貓就像我的孩子，我可以選擇他要嫁給誰、要娶誰，當我發現你不適任，我也給過但書，是可以收回的。」

她說，李女不斷否認犯行，直到她在FB公布行竊畫面，並打算跨海提告後，才坦承犯案，除透過FB道歉，也將貓咪立刻送往張女的香港友人託養。

她強調，李女曾主動說要當面道歉，卻藉故不斷推辭、避不見面，「一下說精神狀況不好，又說醫生不在不能道歉。」

張女提到，目前波斯貓已尋回，正在港友人家寄養，健康狀況良好，但在香港打針、檢疫後，還需等180天觀察期到，證實無事才可回台。

談到兩隻貓，張女不禁拭淚，「兩隻貓被拐走後性情大變，就像小孩被綁票，贖回後變得不發一語」、「我已經盡力了，這（貓遭竊）根本不該發生。」

據悉，張女在漁戶署協助辦案近6小時才離開，主要說明偷貓經過，也透露李女如何假扮孕婦規避安檢的經過。漁戶署也表示，不排除蒐證完畢後，對李女採取法律行動。