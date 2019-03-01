代理媽每2HR餵巴掌大白鼻心寶寶　看牠「上學」捨不得

▲寶寶一到動保處時只有手掌大。（圖／新北市動保處提供）



寵物小組／綜合報導

住在新北市中和區的許金枝意外發現一隻白鼻心寶寶，因為是還未斷奶的寶寶，趕緊請動保處救援。動保員陳妙秋當起代理媽媽，每2、3小時就要餵一次奶，終於讓寶寶長大接受野化訓練，雖然心裡有些不捨，但她希望小傢伙能在自然的環境中生生不息。

許金枝2018年9月某日晚間在住家附近的樹林散步，無意中聽到細微哀號低鳴，仔細一看竟是水溝蓋下有隻白鼻心寶寶受困，趕緊請動保處協助。當時鄰居來開玩笑可以轉賣或是當寵物飼養，不過許金枝也告訴對方，飼養野生動物或是轉賣是違法的。

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▲保育員當代理媽媽，幾乎24小時都必須照顧白鼻心寶寶。（圖／新北市動保處提供）



白鼻心寶寶隨後被帶到動保處的毛寶貝醫療中心安置，陳妙秋表示，寶寶剛來的時候很虛弱，而且還沒斷奶，每2、3個小時就要餵奶一次，當「代理奶媽」2個月，小傢伙終於學會自己進食。小白鼻心斷奶後被帶到石碇區的小格頭中途之家，半野外的環境讓牠慢慢學習獨立，並恢復野外求生的能力。

▲人工哺育2個月，保育員不捨道別，讓寶寶學習在自然環境生活。（圖／新北市動保處提供）



經過5個月的哺育及野化訓練，白鼻心已恢復野外求生本能，2019年2月19日在人煙稀少的地方成功野放。一路帶牠長大的陳妙秋有些不捨，但也祝福小白鼻心能在自然環境中繁衍後代。

動保處表示，農委會修正保育類野生動物名錄之後，白鼻心降為一般類野生動物，但還是不能隨意捕捉、飼養或轉賣，這些都是觸法的行為。

▲▼白鼻心已對人警戒學習獨立技巧，日前成功野放。（圖／新北市動保處提供）

