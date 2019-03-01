ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

代理媽每2HR餵巴掌大白鼻心寶寶　看牠「上學」捨不得

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

小白鼻心野放成功。（圖／新北市動保處提供）

▲寶寶一到動保處時只有手掌大。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

住在新北市中和區的許金枝意外發現一隻白鼻心寶寶，因為是還未斷奶的寶寶，趕緊請動保處救援。動保員陳妙秋當起代理媽媽，每2、3小時就要餵一次奶，終於讓寶寶長大接受野化訓練，雖然心裡有些不捨，但她希望小傢伙能在自然的環境中生生不息。

許金枝2018年9月某日晚間在住家附近的樹林散步，無意中聽到細微哀號低鳴，仔細一看竟是水溝蓋下有隻白鼻心寶寶受困，趕緊請動保處協助。當時鄰居來開玩笑可以轉賣或是當寵物飼養，不過許金枝也告訴對方，飼養野生動物或是轉賣是違法的。

請繼續往下閱讀...

小白鼻心野放成功。（圖／新北市動保處提供）

▲保育員當代理媽媽，幾乎24小時都必須照顧白鼻心寶寶。（圖／新北市動保處提供）

白鼻心寶寶隨後被帶到動保處的毛寶貝醫療中心安置，陳妙秋表示，寶寶剛來的時候很虛弱，而且還沒斷奶，每2、3個小時就要餵奶一次，當「代理奶媽」2個月，小傢伙終於學會自己進食。小白鼻心斷奶後被帶到石碇區的小格頭中途之家，半野外的環境讓牠慢慢學習獨立，並恢復野外求生的能力。

小白鼻心野放成功。（圖／新北市動保處提供）

▲人工哺育2個月，保育員不捨道別，讓寶寶學習在自然環境生活。（圖／新北市動保處提供）

經過5個月的哺育及野化訓練，白鼻心已恢復野外求生本能，2019年2月19日在人煙稀少的地方成功野放。一路帶牠長大的陳妙秋有些不捨，但也祝福小白鼻心能在自然環境中繁衍後代。

動保處表示，農委會修正保育類野生動物名錄之後，白鼻心降為一般類野生動物，但還是不能隨意捕捉、飼養或轉賣，這些都是觸法的行為。

小白鼻心野放成功。（圖／新北市動保處提供）

▲▼白鼻心已對人警戒學習獨立技巧，日前成功野放。（圖／新北市動保處提供）

小白鼻心野放成功。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 白鼻心新北市動保處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

腸胃炎挨兩針貴賓浮誇尖叫　獸醫傻眼：我才擦酒精耶

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑貓強闖英超足球場「炫技」…球員笑到踢不下去　全場..

直擊被雪活埋瞬間…英勇汪挖雪救人　萌臉搶先探洞裡：..

子彈級殺手！海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養竟「敲爆魚缸..

自PO幼女虐貓影片...上千人譙翻「教育失敗」　刺..

超巨兔比吉娃娃還大隻　當保母幫顧寶寶…一哭馬上通知..

毛孩看膩廁所秀！「眾狗保護→獨自奮戰」媽嘆：還我忠..

影／高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」　掏整疊百元鈔惹..

5隻奶貓不尿尿…母愛基各舔一下就搞定　轉頭瞄主人：..

野營沒搭帳篷！他半夜突感「好溫暖」　下秒景象嚇壞眾..

爸染頭髮失手「滴到白柴頭上」洗不掉　網笑：染成黑柴

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美..

聖上忘情狂舔彌勒佛大肚 網友：難怪祂笑成這樣XD

「你好吵喔！」毛孩止不住的碎念　馬麻都崩潰

正妹飼主打包「爛毛」生物回家 4個月後…奇蹟變身絕..

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

見店貓蹭過來以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」客人筆電..

「賞我加班罐罐！」白天上班晚上應酬 　帶金：吃不消

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「..

媽咪說要輕輕的！萌娃霸氣拔奶嘴　對準喵喵「啾下去❤..

出國前亂尿行李箱被關禁閉　聖上「伸毛掌賣萌+發射眼..

影／淡水3祖孫寒風中「沙埋瑪爾濟斯」　牠被困住只剩..

動物園「穿山甲列車」3節車廂坐滿滿　每趟只要銅版價..

代理媽每2HR餵巴掌大白鼻心寶寶　看牠「上學」捨不..

被雨打到瞇瞇眼也要散步！　柴犬耍賴不走…任性成「花..

睡覺時間到！聖上1秒塞進大腿間　媚眼勾人：奴才晚安..

浪汪「龍骨」斷裂！跨年夜倒臥排泄物中　徐文良嘆：孩..

「1點＝1元」東森寵物點來啦　幫毛小孩採購滿百享1..

「趴靈柩照」感動27萬人！　老布希愛犬穿迷彩服接下..

徵召韓國瑜？吳敦義、周錫瑋齊喊：讓最強候選人出線

媽咪說要輕輕的！萌娃霸氣拔奶嘴　對準喵喵「啾下去❤..

在地人都知道！高雄53年古早味紅茶　還可加整瓶高牧..

免修圖就超美！人間最後的淨土 中國稻城亞丁

住進山水畫中！中國桂林奢華悅榕庄、感官極致歌舞秀

內蒙古無垠草原、沙漠海一次看個夠

祈錦鈅挑戰拳擊有氧！　「臉部被重擊」意外激發戰鬥力

228連假金瓜石、九份車塞爆　瑞芳警加強機動交通管..

淡水漁人碼頭初春小旅行　欣賞絕美河海山色

《艾蜜麗》結局藏伏筆　鍾瑶站「他」身旁：看得到吃不..

寵物動物熱門新聞

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下..

直擊被雪活埋瞬間　英勇汪挖雪救..

海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養超悲..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸道歉了！

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

媽上廁所「眾狗保護→獨自奮戰」

高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」..

5隻奶貓不尿尿　母愛基各舔一下..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

爸染頭髮「滴到白柴頭上」洗不掉

狗的報恩！主婦汪半夜叼回一袋生..

月貴妃將答應甩下　快步爬上龍床

阿公怕汪幫顧寶寶太累「馬殺雞服..

奴才快回家！2汪連撥16通「9..

讀者迴響

熱門新聞

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下..

直擊被雪活埋瞬間　英勇汪挖雪救..

海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養超悲..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸道歉了！

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

媽上廁所「眾狗保護→獨自奮戰」

高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」..

5隻奶貓不尿尿　母愛基各舔一下..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

爸染頭髮「滴到白柴頭上」洗不掉

狗的報恩！主婦汪半夜叼回一袋生..

月貴妃將答應甩下　快步爬上龍床

阿公怕汪幫顧寶寶太累「馬殺雞服..

奴才快回家！2汪連撥16通「9..

狼犬遭棄焦慮　天天打翻水盆討摸

最新影片

更多

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對我擺這張嘲諷臉！

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」逃開

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美封鎖

聖上忘情狂舔彌勒佛大肚 網友：難怪祂笑成這樣XD

「你好吵喔！」毛孩止不住的碎念　馬麻都崩潰

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面