小偷丟火腿賄絡「整車裝到滿」　看門狗「秒變麻吉」搖尾護送

▲3隻狗看到竊賊異常安靜，甚至還上前搖尾迎接。（圖／翻攝自梨視頻，下同）



寵物小組／綜合報導

在吃貨眼中有食物什麼都好說！大陸浙江市富陽區的一間廢紙倉庫日前遭竊，屋主調閱監視器畫面發現，門外3隻看門犬被餵食的火腿給賄絡，對小偷毫無警覺心，讓對方拖著空車裝到滿，甚至還護送到門口離開，蠢萌的反應讓屋主又好氣又好笑。

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▲小偷牽著空車從正門大搖大擺走進來。

影片中可以看到，小偷於2月初趁著倉庫的鐵捲門壞掉，拖著空車走進來，期間門外的3隻狗像是見到熟人似的，衝上前搖尾迎接，眼睜睜的看著陌生人拖走整車的贓物離去。事後屋主才發現，這名小偷多次在倉庫外徘徊，並用火腿腸賄賂3隻看門狗，等到狗狗見到人不會吠叫，便大搖大擺走進正門偷竊。

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▲▼小偷事前已多次來投擲火腿餵狗，行竊過程並未驚動屋主。

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屋主留意到連續幾天都有廢紙失竊，調閱監視器才得知愛犬已經和小偷建立友好關係，於是便守株待兔的在倉庫裡等待小偷出現，最後終於人贓並獲，警方目前已拘留小偷，案件正在進一步調查中。

整起事在網路上曝光，許多網友看完紛紛被看門狗叛變的行為給笑翻，「看來主人給的伙食不好」、「吃人家嘴短，人家早就打點好看門狗了，關係都走通」、「有奶便是娘的概念」、「這些小型犬...還指望看家？」、「狗就是單純，誰對牠好就聽誰的話，要看門還是找警衛吧」。

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