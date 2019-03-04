「4米長負傷短吻鱷」卡水溝一周！　救援隊助牠脫困決定安樂死　

▲ 野生動物學家豪斯（Brent Howze）與巨鱷合照，但因為他離鱷魚有段距離，因此被網友質疑照片作假。（圖／翻攝自臉書／GAFollowers - Everything Georgia）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州（Georgia）近日有居民發現一條長13英尺（約4公尺）、重達700磅（約318公斤）的巨型短吻鱷，卡在水溝中長達一周，於是通報當地自然資源部（Department of Natural Resources，簡稱DNR）人員前來協助鱷魚脫身。令人難過的是，原來這條鱷魚早已深受重傷，於是在檢查過後，救援隊決定直接將牠安樂死。

根據《福斯新聞》報導，這條短吻鱷在上（2）月25日被人發現卡在布萊克希爾湖（Lake Blackshear）附近的水溝中，於是DNR人員在接獲通報後，趕往現場救援。參與其中的野生動物學家豪斯（Brent Howze）表示，短吻鱷的體型比想像中來得大，於是救援隊只能使用重型設備將牠移出水溝，並估計鱷魚已經卡在水溝中將近一周，而這是「相當不正常的」。

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▼ 短吻鱷被發現卡在布萊克希爾湖附近的水溝中。（圖／翻攝自Google map）



令人難過的是，等到幫助短吻鱷脫離水溝後，救援隊才發現牠身上留有舊槍傷，而且健康狀況非常不好，於是決定直接將牠安樂死。DNR女發言人卡明斯（Melissa Cummings）於9日表示，鱷魚之所以長這麼大就是「喬治亞州管理鱷魚計畫的成果」，其中唯一的方法就是「遠離人類」。

事後，豪斯與短吻鱷的合照流傳到網路上，引發部分網友質疑照片遭修圖。但豪斯對此表示，顯然很多人都認為照片是假的，「但我可以保證」一切都是真實的。

不過，鱷魚被安樂死的做法引發許多網友意見分歧，有人認為，「為甚麼不留下牠就好，偏偏要安樂死」、「或許牠身上有槍傷，但牠也挺過了不是嗎」、「因為700磅的鱷魚就是個威脅」，但也有許多網友支持部門的作法，「 鱷魚已經受苦很久了，部門是為了幫助牠」、「可憐的鱷魚，很開心牠可以遠離苦痛了」。