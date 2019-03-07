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西班牙每年狩獵季後棄50000獵犬　丟井裡、綁鐵軌等死

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格雷伊獵犬遭丟棄井裡。（圖／翻攝自Civil Guard）

▲2016年時有格雷伊獵犬被丟在井底，西班牙國民警衛隊用吊掛救援。（圖／翻攝自Civil Guard）

 寵物小組／綜合報導

每年西班牙狩獵祭結束，就會有許多格雷伊獵犬面臨可怕的死亡，有些被丟進井裡，有些被綁在鐵道上，甚至有些被割喉或活活燒死，只因為狩獵祭結束，獵人不想再花成本來養這些狗。動物權益團體估計，每年有超過50000隻格雷伊獵犬因此遭「兔死狗烹」。

動物慈善機構SOS GalgosAnna Clements專門救援這些格雷伊獵犬，志工Anna Clements表示，「這是西班牙骯髒的秘密，這都是遊客幾乎看不見的事實。」他們每年最多只能救350隻狗，但遭拋棄的數量太多，協會根本就無法救完全部。

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Anna Clements說，這些狗狗的死法都很淒慘，有些被丟到井裡，最近才有一個案例，路人聽到狗狗的哭聲才知道裡頭有狗，「那隻母格雷伊獵犬泡在井底，嚴重營養不良，脖子上還有深深的傷口，牠被消防隊救上來，現在終於能作為寵物好好療傷。」

Anna Clements表示，獵人為了要讓獵犬「業績好」，長時間把狗關在漆黑的地下室，食物非常糟糕，「這樣牠們出去的時候才會更願意捕獵。」而被遺棄的狗幸運的被發現，不幸的就只能在巨大的痛苦中孤獨死去，「去年有20隻狗被綁在鐵道上，等著火車來的時候把牠們全撞死。」

Anna Clements提到，獵人飼養的格雷伊獵犬屬於「工作動物」，不包括在西班牙的動物福利法律規範，而打獵季每年的10月中展開到隔年2月初結束，不遵守狩獵規範的獵人就會殘忍地「用完就丟」。

格雷伊獵犬是很冷靜溫柔的動物，不過有些曾受過創傷的狗兒需要花時間重新相信人，Anna Clements在協會中幫忙這些毛孩找到中途家庭，重新建立自信。她說這其實是行之有年的傳統了，而人們不敢說出來，「打獵的市場很大，同時這也是不想讓觀光客知道的內幕，所以政府採取行動的速度非常緩慢。」

此事受到許多國際媒體報導，許多人得知真相都驚訝不已，直呼「太殘忍了！」，也有人說，要是打獵活動繼續，獵人永遠會找漏洞，很難有效阻止獵犬們受害。另外也有網友提到，格雷伊獵犬也常被用於「賽狗」，這些被當成「生財工具」的狗兒一旦成績不好、受傷，往往也淪為被拋棄的下場。

關鍵字： 西班牙狩獵西班牙打獵格雷伊獵犬靈提

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