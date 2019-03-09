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狗兒子和爸等紅燈！　下秒超萌「翹孤輪」過馬路...旁人全看呆

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國際中心／綜合報導

在過馬路的時後，父母都會告訴孩子一定要緊緊牽著他們的手，現在就連狗也不例外！日前有一隻小狗乖乖站在主人旁邊等著過馬路，而下一秒，主人將手一伸，狗狗竟用兩隻腳站了起來，很自然地和主人「手牽手」過馬路，像極「父子」般的背影也讓網友看了直呼「超級溫馨」。

據wamiz報導，美國記者娜塔莉（Natalie Compton）日前前往尼泊爾首都加德滿都遊玩時捕捉到一個驚人又可愛的15秒畫面。影片中可以看到一位主人和身旁的小黃狗正在路邊等紅燈要過馬路，在綠燈時，主人將手一伸，狗狗便站了起來，用左手緊牽著主人的右手，像小孩子般牽著爸爸過馬路，畫面讓娜塔莉非常感動，並在推特分享寫道，「這絕對是我一聲中最驚人的15秒！」

▲▼小狗和主人手牽手過馬路 。（圖／翻攝自twitter／@ NatBCo）

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▲宛如父子般的背影。（圖／翻攝自twitter／@ NatBCo）

這部短短的影片才發布不到一個禮拜，就有超過246萬次觀看、15.6萬個喜歡，大家都直呼真的超溫馨又超可愛，紛紛留言表示，「這隻狗可能從小就受過訓練，過馬路時要緊緊牽住爸爸的手」、「看傻了，真有教養」、「好可愛！我重播40遍」、「要小孩過馬路牽著手可能都不會理，這隻狗太乖太可愛了」、「這樣可以避免很多意外發生！」、「教得真好」。
 

關鍵字： 狗狗過馬路Natalie Compton父子

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