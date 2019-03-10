「愛面壁思過」到沒朋友？　呆萌母企鵝欠關懷成人氣王

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▲▼奇葩企鵝面壁思過。（圖／翻攝twitter／kinoko_cocoa）

▲奇葩企鵝面壁思過。（圖／翻攝twitter／kinoko_cocoa）

國際中心／綜合報導

除了邊緣人，世上也有「邊緣企鵝」？日本京都動物園裡有一隻名為南天（Nanten）的母企鵝，因為老是單獨行動又愛「面壁」而躍上新聞版面，卻也意外掀起一股朝聖風潮。對此園方表示，南天會出現這樣的舉動就像人類之間也會保持適當的距離一樣，只是不太習慣與其他企鵝相處罷了。

在推特輸入關鍵字「ナンテン」搜尋，會發現跑出來的圖片大多都是一隻企鵝默默面向牆壁，完全不在乎身後其他同類玩得多嗨，一冷一熱的「溫度差」在同一個畫面中顯得相當突兀，除了引起網友關注外，還因此登上電視節目及媒體版面。不過，南天「面壁」的模樣雖然呆萌，也有不少網友心疼牠是否被同類霸凌。

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對此，京都市動物園方面表示，南天是2010年1月來自大阪天王寺動物園的漢波德企鵝（又稱洪氏環企鵝），之所以會面壁就像人與人之間會保持適當的距離一樣，牠只是還有些不適應周遭有那麼多「男性」，未來飼育員會耐心等待並持續觀察。

談起配偶問題，南天可以說是雄性絕緣體，即便到了繁殖期，連高齡28歲的老婆婆企鵝都會受到追求，但年輕的南天卻乏人問經，令飼養員們都擔心「牠真的是雌性嗎？」

南天的「不合群」已是官方認證，介紹資訊除了載明性別、生日、出生地以及到園日之外，還有一小段關於牠的介紹寫著「牠大多時候都是面向牆壁站著」，意外爆紅之後吸引許多觀光客前往朝聖。

關鍵字： ナンテン企鵝南天動物園京都市日韓要聞

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