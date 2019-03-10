歹徒說了聲「抱歉」開槍　狗狗當孩子面被「射穿下巴」

Stranger said 'sorry,' then shot children's dog in the face, Dallas mom says https://t.co/gNOx9DrXEp pic.twitter.com/txBR0xZLKc — WFAA (@wfaa) 2019年3月9日

寵物小組／綜合報導

美國一名槍手走向一群小朋友，說了聲「抱歉」，就開槍射擊他們飼養的狗狗Nolan，孩子們驚慌跑回家，Nolan忍著疼痛衝進家裡，所到之處都沾滿血跡。Nolan的下巴被射穿，正在接受治療。

這件事發生在7日傍晚，一名身穿黑衣、揹著後背包的男子走向一群小孩，無緣無故說了一句「抱歉」，就舉起槍往一旁的Nolan射擊，接著拔腿就跑。飼主Genola Vance表示，當天她讓孩子和姪子們去倒垃圾，「Nolan跟在他們後面出門，才短短幾分鐘，孩子們跑進來尖叫『有人對Nolan開槍！』。」

Genola Vance提到，「Nolan後來跑進來，到處都是血，我馬上報警，但警方來的時候已經找不到歹徒了。」Nolan被火速送往醫院急救，醫生診斷，子彈從嘴巴正面貫穿下顎，造成下顎碎裂，需要靠外固定器固定，所幸沒有生命危險。

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Genola Vance一家去年在收容所領養了Nolan，他們把狗狗當作孩子ㄧ般疼愛，現在Nolan仍須吃止痛藥，也只能吃軟的食物，看到愛犬如此受罪家人都很心疼，他們也擔心歹徒再去危害其他動物甚至是人，盼望警方能盡快抓到兇手。