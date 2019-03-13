貓熊媽緊抱寶寶　飼育員伸手遞這個...崽子秒丟一旁

寵物小組／綜合報導

「一個蘋果，就把孩子忘了？」最近有網友在《爆笑公社》分享一段可愛的影片，只見畫面中有一隻貓熊媽媽正緊緊抱著小貓熊，一旁的飼育員為了將小貓熊暫時取走做檢測，便從柵欄間隙遞給貓熊媽媽一顆蘋果。沒想到「吃貨」媽媽一看到眼前的蘋果，竟然馬上就鬆開懷裡的寶寶，「津津有味」的大啖手中美食，完全不顧被飼育員取走的寶寶。逗趣畫面讓網友全都笑翻，紛紛開玩笑留言「原來牠們會瀕臨絕種，也不是沒有原因的。」

▲ 貓熊媽媽原本將寶寶緊緊抱在懷裡 。（圖／翻攝自YouTube／爆料公社5.0）

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網友Sai Fung Ting 在《爆笑公社》上傳了一段影片，可以看到貓熊媽媽一開始將寶寶緊緊抱在懷裡，倚靠著牆壁。這時身穿藍色制服的飼育員突然來到柵欄前，打算暫時將寶寶取走，但是又擔心這突如其來的動靜會讓驚嚇到貓熊媽媽，讓她起身反抗，於是靈機一動，拿出一顆蘋果，隔著柵欄地給了貓熊媽媽。

▲ 一看到飼育員遞來的蘋果，貓熊媽馬上鬆開寶寶，接過來品嘗。（圖／翻攝自YouTube／爆料公社5.0）

沒想到貓熊媽媽一看到蘋果，竟然馬上張開大嘴一口咬住，接著更直接鬆開抱著寶寶的手，抓起蘋果慢慢品嘗。而就這樣被媽媽「遺忘」的可憐貓熊寶寶，也瞬間被飼育員拉出柵欄外，一把抱走。

這段影片逗笑了不少網友，更吸引超過1.5萬人按讚，大家紛紛留言表示，「終於知道為什麼貓熊會變成保育類動物了！「ㄟ老媽你的孩子被人拐走了啊」、「會不會一直到吃完蘋果，才發現寶寶不見了」、「偷貓熊的孩子也太容易了吧」、「一顆蘋果換一隻貓熊，超划算！」、「得了果子丟了孩子」、「有蘋果吃，孩子算什麼」、「一天一蘋果，我媽忘了我！」

▼ 貓熊媽開心吃著蘋果，完全不在乎寶寶已經被飼育員抱走 。（圖／翻攝自YouTube／爆料公社5.0）